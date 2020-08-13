Украина начнет выдавать е-визы туристам еще трех стран
Граждане Индии, Южной Африки и Филиппин смогут дистанционно оформить украинскую визу
Министерство иностранных дел начнет выдавать электронные визы гражданам еще трех стран - Индии, Южной Африки и Филиппин. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Централизованное оформление электронных виз стартует с 14 августа.
В МИД напоминают, что для оформления электронной визы необходимо:
- зарегистрироваться на веб-платформе МИД (доступ открывается с 14 августа);
- в режиме онлайн заполнить анкету, загрузить фотографию и скан-копии документов, оплатить консульский сбор;
- получить готовую е-визу на электронную почту;
- для въезда в Украину нужно распечатать полученную е-визу.
Также остается в силе стандартный порядок оформления украинских виз в заграничных дипломатических учреждениях Украины, добавили в МИД.
Читайте также: Украина временно отменяет визы для туристов из Китая
Украинская е-виза выдается для поездок в нашу страну с деловой, частной, туристической целью, для лечения, деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям иностранных СМИ, напомнили в ведомстве.
- 22 июля Украина отменила визы для граждан шести стран.
Комментарии