Украина отменила визы для граждан шести стран. В списке есть и Оман
Безвизовый режим вступит в силу уже с 1 августа этого года. Коснется он большей частью восточных стран Азии
Вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 289/2020 о введении безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Государства Кувейта, Саудовской Аравии и Омана. Сам указ был опубликован на официальном сайте главы государства сегодня.
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Уточняется, что въезжать в Украину без виз резидентам указанных стран можно будет, если срок пребывания в Украине не будет превышать в общей сложности 90 дней в течение 180 дней. Также безвизовый режим будет распространяться на транзитный проезд через украинскую территорию.
Указ вступил в силу с 22 июля, а безвизовый режим заработает с 1 августа.
- С 14 марта заработал расширенный режим Украины с Аргентиной.
- 16 июля Украина подписала соглашение о безвизе с Гренадой (островным государством на юго-востоке Карибского моря).
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