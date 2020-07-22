Украина отменила визы для граждан шести стран. В списке есть и Оман

Безвизовый режим вступит в силу уже с 1 августа этого года. Коснется он большей частью восточных стран Азии

Вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 289/2020 о введении безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Государства Кувейта, Саудовской Аравии и Омана. Сам указ был опубликован на официальном сайте главы государства сегодня.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Уточняется, что въезжать в Украину без виз резидентам указанных стран можно будет, если срок пребывания в Украине не будет превышать в общей сложности 90 дней в течение 180 дней. Также безвизовый режим будет распространяться на транзитный проезд через украинскую территорию.

Указ вступил в силу с 22 июля, а безвизовый режим заработает с 1 августа.

С 14 марта заработал расширенный режим Украины с Аргентиной.

16 июля Украина подписала соглашение о безвизе с Гренадой (островным государством на юго-востоке Карибского моря).

Читайте также: В начале января в сети появились фото Зеленского на отдыхе в Омане, в ОП прокомментировали это, назвав поездку частной

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.