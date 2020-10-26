Квартиры Хомчака и "призыв" волонтера в армию. Начальник Генштаба ответил на обвинения

Начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак утверждает, что не нарушал жилищное законодательство и отдавал некий "приказ" военкомату призвать на службу музыканта-волонтера Тараса Тополю, который ранее обвинил его в коррупции. Заявление опубликовано в Facebook Генштаба ВСУ.

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Ранее Тополя заявил о якобы получении Хомчаком квартиры от государства в Киеве в дополнение к двум существующим. По его словам, предыдущие он из служебных "сделал частными", а одну "приватизировал на свою мать". Позднее волонтер отметил, что его вызвали в военкомат для вероятного призыва из запаса.

Хомчак сообщил, что полученные от государства квартиры по предыдущим местам службы "были возвращены Минобороны в полной мере".

По его словам, в последнее время "наблюдается тенденция дискредитации руководства ВСУ".

Главнокомандующий ВСУ отметил, что в "грязные информационные технологии сознательно привлекают публичных лиц, предоставляя им только часть информации для распространения ими субъективных оценочных суждений".

Он также заявил, что в обнародованных Тополей служебных документах содержатся его персональные данные, по факту "утечки" данных назначена служебная проверка.