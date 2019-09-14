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Квасьневский: У Зеленского есть полгода на реализацию ожиданий

Квасьневский: У Зеленского есть полгода на реализацию ожиданий - Фото
Александр Квасьневский (фото - ЕРА)
14.09.2019, 17:25

По его мнению, первые четыре месяца "для него (Владимира Зеленского, - ред.) были хорошие"

Бывший президент Польши Александр Квасьневский что из-за завышенных ожиданий украинского общества у президента Владимира Зеленского есть всего полгода на их оправдание. Об этом Квасьневский сказал в интервью ВВC News Украина.

По его мнению, первые четыре месяца "для него (Владимира Зеленского, - ред.) были хорошие".

В то же время Квасьневский отметил высокие ожидания украинского общества от Зеленского.

"Высокий уровень ожидания значит, что решающий момент для оценки президента украинцами - это следующие шесть месяцев", - считает Квасьневский.

27 августа представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского у его команды якобы не было возможности влиять на законодательную и исполнительную власть, поэтому "самые большие победы", по словам Стефанчука, Зеленский продемонстрирует после первого заседания нового созыва парламента.

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Владимир Зеленский Александр Квасьневский
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