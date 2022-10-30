La Repubblica: Италия передала Украине гаубицы M109L, PzH 2000 и реактивные системы MLRS

Итальянское правительство Марио Драги без лишнего шума передало Украине значительное количество тяжелого вооружения, в том числе ракетные системы залпового огня и самоходные артиллерийские установки, утверждает газета La Repubblica .

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В пятом пакете военной помощи , объявленном 17 октября, в частности, речь идет о поставках от 20 до 30 самоходных артиллерийских установок M109L.

Это итальянская версия американской САУ, которая производилась в конце холодной войны и сейчас находится на хранении.

Украина имеет на вооружении около 50 САУ M109 от Великобритании, Норвегии и Латвии.

По данным La Repubblica, в рамках военной помощи Италия также подарила Украине шесть гаубиц PzH 2000 (из 68-ми, которые были у нее), две гусеничные системы залпового огня MLRS (из 18-ти) и десятки БМП М113.

"Сложная операция по перемещению оружия и боеприпасов по Европе состоялась без инцидентов в строжайшей тайне. Ее результат не только военный, но прежде всего политический – правительство Драги сделало важный выбор относительно позиции в международном конфликте. Теперь правительство Мелони должно определиться, продолжать эту линию или нет", – пишет издание.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в конце октября заявила, что новое правительство Италии не намерено поддаваться на шантаж со стороны российского диктатора Владимира Путина и продолжит поддерживать Украину.

Андрій Водяний

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