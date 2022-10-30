UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

La Repubblica: Италия передала Украине гаубицы M109L, PzH 2000 и реактивные системы MLRS

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 12:21
La Repubblica: Италия передала Украине гаубицы M109L, PzH 2000 и реактивные системы MLRS - Фото
Фото: EPA

Итальянское правительство Марио Драги без лишнего шума передало Украине значительное количество тяжелого вооружения, в том числе ракетные системы залпового огня и самоходные артиллерийские установки, утверждает газета La Repubblica .

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В пятом пакете военной помощи , объявленном 17 октября, в частности, речь идет о поставках от 20 до 30 самоходных артиллерийских установок M109L.

Это итальянская версия американской САУ, которая производилась в конце холодной войны и сейчас находится на хранении.

Украина имеет на вооружении около 50 САУ M109 от Великобритании, Норвегии и Латвии.

По данным La Repubblica, в рамках военной помощи Италия также подарила Украине шесть гаубиц PzH 2000 (из 68-ми, которые были у нее), две гусеничные системы залпового огня MLRS (из 18-ти) и десятки БМП М113.

"Сложная операция по перемещению оружия и боеприпасов по Европе состоялась без инцидентов в строжайшей тайне. Ее результат не только военный, но прежде всего политический – правительство Драги сделало важный выбор относительно позиции в международном конфликте. Теперь правительство Мелони должно определиться, продолжать эту линию или нет", – пишет издание.

  • Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в конце октября заявила, что новое правительство Италии не намерено поддаваться на шантаж со стороны российского диктатора Владимира Путина и продолжит поддерживать Украину.
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оружие италия военная помощь Марио Драги
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 