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Латвия и Эстония договорились о сотрудничестве при конфискации активов в пользу Украины

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 19:56
Латвия и Эстония договорились о сотрудничестве при конфискации активов в пользу Украины - Фото
Калли Ланет (Фото - EPA)

Министры юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере и Эстонии Калли Ланет договорились сотрудничать в вопросах конфискации имущества в поддержку Украины. Об этом сообщает Delfi.

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На встрече министров 10 августа в Риге обсуждались, помимо прочего, совместные действия в поддержку Украины в сфере юстиции.

Глава минюста Латвии считает, что "для оказания помощи Украине важно как использовать существующие правовые инструменты, так и разрабатывать новые, в том числе создавать механизмы конфискации имущества в пользу Украины".

Детали договоренностей министры не раскрывали.

В феврале 2023 года парламент Латвии принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают возможность безвозмездной передачи транспортных средств, принадлежащих государству, в собственность Украины для поддержки украинского общества.

На нужды Украины также передаются автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей.

  • 17 марта сообщалось, что в суды Латвии направлена информация о 39 объектах недвижимости в собственности граждан РФ, находящихся под санкциями.
  • 6 июля появилась информация, что в Германии начали конфисковать автомобили с российскими номерами из-за запрета на ввоз транспортных средств из России вследствие санкций.

Читайте также: Украина конфисковала завод у российского политика

Сергей Бережной
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ЛатвияэстонияконфискацияКалли ЛанетИнесе Либиня-Эгнере
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