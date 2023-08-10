Латвія та Естонія домовилися про співпрацю під час конфіскації активів на користь України

Міністри юстиції Латвії Інесе Лібіня-Егнере та Естонії Каллі Ланет домовилися співпрацювати у питаннях конфіскації майна на підтримку України. Про це повідомляє Delfi.

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На зустрічі міністрів 10 серпня у Ризі обговорювалися, крім іншого, спільні дії на підтримку України у сфері юстиції.

Глава мін'юсту Латвії вважає, що "для надання допомоги Україні важливо як використовувати наявні правові інструменти, так і розробляти нові, зокрема створювати механізми конфіскації майна на користь України".

Деталі домовленостей міністри не розкривали.

У лютому 2023 року парламент Латвії ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатного передання транспортних засобів, що належать державі, у власність України для підтримки українського суспільства.

На потреби України також передаються автомобілі, конфісковані у нетверезих водіїв.

17 березня повідомлялося, що до судів Латвії направлено інформацію про 39 об'єктів нерухомості у власності громадян РФ, які перебувають під санкціями.

6 липня з'явилася інформація, що у Німеччині почали конфіскувати автомобілі з російськими номерами через заборону на ввезення транспортних засобів із Росії внаслідок санкцій.

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