Латвия открыла в Славянске почетное консульство

В Славянске Донецкой области открылось почетное консульство Латвии. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба посольства Латвии в Украине.

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Открытие консульства состоялось сегодня, 30 апреля 2021 года. Церемонию провел глава комитета по иностранным делам Сейма Латвии Рихард Колс.

Почетным консулом Латвии стал Александр Павенко.

Колс подчеркнул, что открытие консульства является признаком поддержки Латвией территориальной целостности Украины.

В открытии почетного консульства приняло участие руководство Донецкой области и Славянска.

В январе 2014 года Латвия передала Украине семь бронированных медицинских джипов.

8 апреля в МИД Латвии заявили о поддержке предоставления Украине ПДЧ в НАТО.

Денис Юдин

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