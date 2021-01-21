"Маленький, но хороший подарок". Латвия передала Украине семь медицинских джипов – видео

Семь медицинских автомобилей Land Rover были переданы Вооруженным силам Украины Латвией вчера. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны дел прибалтийской страны.

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По словам министра обороны страны Артиса Пабрикса, это "маленький, но хороший подарок нашим союзникам".

"Кузов и окна этих автомобилей пуленепробиваемые. Зная, что медики часто получают ранения и гибнут в условиях украинской войны, очень важно улучшить их безопасность и условия труда, чтобы они могли и дальше спасать солдат", – сказал он.

Он также отметил, что Украина и Латвия – близкие союзники, в том числе и в оборонном секторе.

@Latvijas_armija un aizsardzības ministrs @Pabriks Ukrainas bruņotajiem spēkiem dāvinājumā nodeva septiņus transportlīdzekļus militārās medicīnas spēju stiprināšanai, tādejādi apliecinot Latvijas atbalstu Ukrainai ceļā uz eiroatlantisko integrāciju. pic.twitter.com/XCiUQBC4vx — AizsardzībasMin. (@AizsardzibasMin) January 20, 2021

2 января сообщалось, что в течение первого полугодия 2021 года в Украину должны доставить из США три патрульных катера класса Island, а до конца 2022 года ВМС получат первую партию катеров Mark VI.

15 января США передали украинской армии 20 военных джипов и более 80 лодок.

Станислав Стороженко

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