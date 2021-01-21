UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Маленький, но хороший подарок". Латвия передала Украине семь медицинских джипов – видео

21.01.2021, 17:22
Один из Land Rover, переданных для ВСУ (Фото - Twitter министерства обороны Латвии)

Семь медицинских автомобилей Land Rover были переданы Вооруженным силам Украины Латвией вчера. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны дел прибалтийской страны.  

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По словам министра обороны страны Артиса Пабрикса, это "маленький, но хороший подарок нашим союзникам".

"Кузов и окна этих автомобилей пуленепробиваемые. Зная, что медики часто получают ранения и гибнут в условиях украинской войны, очень важно улучшить их безопасность и условия труда, чтобы они могли и дальше спасать солдат", – сказал он.

Он также отметил, что Украина и Латвия – близкие союзники, в том числе и в оборонном секторе.

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
ВСУ Латвия военная помощь министерство обороны Land Rover

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 