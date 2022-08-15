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Латвия передала Украине четыре вертолета

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 19:59
Латвия передала Украине четыре вертолета - Фото
Ми-17 (скриншот с видео)

Латвия передала Вооруженным Силам Украины четыре вертолета. В ближайшее время они будут включены в состав авиапарка ВС ВСУ. Об этом сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

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"ВВС Украины только что получили 4 подаренных Латвией вертолета, которые в ближайшее время войдут в состав авиапарка ВСУ", – написал он.

Два вертолета Ми-17 и два Ми-2 были переданы Украине в частично разобранном виде. Перед поставкой вертолеты были покрашены, а один Ми-17 прошел капитальный ремонт, уточняет Delfi со ссылкой на Минобороны. 

ВС ВСУ Украины начнут использовать вертолеты для выполнения задач после полного завершения их сборки.

  • Латвия с 15 августа 2022 года возобновила программу реабилитации раненых украинских воинов. 
Вадим Ребрина
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ВСУ вертолет Латвия
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