Латвия ужесточает условия предоставления убежища и ВНЖ для россиян – глава МИД

Латвия намерена перепроверить всех граждан России, которые живут в стране на постоянной или временной основе, части из них, возможно, не продлят вид на жительство. Об этом заявил телеканалу Current Time министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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Глава МИД сказал, что Латвия не будет продлевать разрешения на пребывание в стране, которые были получены на основании инвестиций и по некоторым другим основаниям.

Он также не исключил, что для продления ВНЖ россияне должны будут ответить на вопросы "Чей Крым?" и "Что происходит в Украине?", чтобы прояснить, поддерживают ли они агрессивную политику Кремля в Украине.

Сейчас вид на жительство в Латвии предоставлен примерно 10 000 гражданам РФ.

Кроме того, Латвия намерена тщательно проверят основания для предоставления убежища россиянам, которые бегут от мобилизации.

"Если человек просто убегает от мобилизации в России и живет в Латвии – это одно. Но если он при этом продолжает пропаганду путинского режима (а есть и такие), то это совершенно другой случай", – сказал Ринкевич.

Министр не считает такие проверки "шантажом или давлением".

"То, что произошло 24 февраля 2022 года, серьезно изменило отношение к России. И это вина не только Путина. Мы рассматриваем это как войну, которую ведет вся Россия", – сказал он.

С 19 сентября Латвия ограничила по соображениям безопасности въезд для россиян с шенгенскими визами.

21 сентября Ринкевич заявил, что "Россия сегодня так же опасна для Европы и мира во всем мире, как нацистская Германия в прошлом веке".

Сергій Бережний

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