Латвия вслед за Эстонией захотела купить у США системы HIMARS

Латвия вслед за Эстонией подала запрос в правительство США на закупку мобильных реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление госсекретаря Министерства обороны Латвии Яниса Гарриссонса.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Латвия надеется, что HIMARS поступят на вооружение армии страны до 2025 года, однако высокий спрос на это оружие в Украине может затормозить этот процесс.

Системы HIMARS планируют закупить все три страны Балтии.

"Мы уже говорили раньше, когда составлялся бюджет, что у нас есть три основных приоритета — противокорабельные ракеты, противовоздушная оборона и дальнобойная артиллерия, или HIMARS", – сказал Гаррисонс.

Он подчеркнул, что покупка этого оборудования – совместное решение и проект всех стран Балтии.

"Мы отправили запрос правительству США о доступности и ценах и теперь ждем ответа. Надеемся получить одобрение к сентябрю, как и Эстония – о закупке HIMARS этой страной уже были новости в прессе. В дальнейшем американская сторона закажет системы HIMARS у их производителей – предприятия Lockheed Martin – сделают закупку и проведут обучение наших солдат по работе с HIMARS", – рассказал представитель Минобороны Латвии.

15 июля Госдеп США одобрил продажу правительству Эстонии HIMARS и связанного оборудования на $500 млн. Эстония запросила до шести РСЗО HIMARS, до 36 управляемых систем залпового огня GMLRS, ракетные блоки и ракеты.

20 июля на встрече "Рамштайн" Украине пообещали новую военную помощь, в частности дополнительные четыре ракетные системы HIMARS, системы ПВО NASAMS, артиллерию и боеприпасы.

Читайте также: Россияне объявили охоту на HIMARS, сходят с ума, но ни одна система не поражена – Данилов

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.