Латвийская православная церковь запросит автокефалию от РПЦ – СМИ

Латвийская православная церковь приняла решение обратиться в Московский патриархат с просьбой о предоставлении ей статуса автокефальной. Об этом сообщает Baltijas Bass.

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Как сообщается, решение было принято 20 октября на соборе Латвийской православной церкви (ЛПЦ) в Храме Всех Святых в Риге. Официального сообщения о решениях собора пока нет, об этом журналисты узнали от нескольких участников собора.

Обращение к патриарху Московскому Кириллу необходимо для того, чтобы выход ЛПЦ из РПЦ произошел каноническим путем и не считался расколом.

5 сентября президент Латвии Эгилс Левитс вышел с законодательной инициативой восстановления исторически самостоятельного статуса ЛПЦ и вывода ее из-под влияния Московского патриархата, "поддерживающего правящий в России режим и войну, которую Россия ведет против Украины".

8 сентября парламент Латвии поддержал инициативу президента и принял законопроект о выводе ЛПЦ из-под власти РПЦ. На церковь возложено обязательство привести устав в соответствие с новыми требованиями закона до 31 октября.

Сергій Бережний

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