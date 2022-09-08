UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сейм законодательно потребовал независимости Латвийской Православной церкви от Москвы

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 19:57
Сейм законодательно потребовал независимости Латвийской Православной церкви от Москвы - Фото
Богослужение в Свято-Троицком соборе Риги (Фото - официальный сайт ЛПЦ)

Сейм Латвии поддержал инициативу президента Эгилса Левитса и принял законопроект о выводе Латвийской Православной церкви (ЛПЦ) из-под власти Московского Патриархата. Об этом пишет Delfi.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент Латвии в своей инициативе подчеркнул, что предложенный порядок восстановит исторический статус ЛПЦ и сделает невозможной власть патриарха Московского над церковью в Латвии. Он отмечает, что Московский патриархат "поддерживает правящий в России режим и войну, которую Россия ведет против Украины".

Левитс считает, что "отказ ЛПЦ от любой связи с Московским патриархатом является важным вопросом для православных, всего латвийского общества и для национальной безопасности".

Председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш сказал, что задача закона – "закрепление исторической самостоятельности и независимости Латвийской Православной церкви" и пресечение влияния Российской Православной церкви на церковь в Латвии.

Принятый закон не касается канонических вопросов, но устанавливает порядок утверждения и отстранения митрополита, архиепископов и епископов. На церковь возложено обязательство привести устав в соответствие с новыми требованиями закона до 31 октября.

Согласно заявлению президента Латвии, ЛПЦ была проинформирована о подготовке законопроекта.

"Латвийская Православная Церковь и митрополит Александр могут рассчитывать на полную поддержку Латвийского государства, которое юридически признает автокефальный статус церкви", — говорится в заявлении Левитса.

Читайте также: Самоликвидация Кирилла. Как Московский патриархат проиграл войну в Украине

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
московский патриархат Эгилс Левитс Сейм Латвии Латвийская Православная церковь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 