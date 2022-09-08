Сейм законодательно потребовал независимости Латвийской Православной церкви от Москвы

Сейм Латвии поддержал инициативу президента Эгилса Левитса и принял законопроект о выводе Латвийской Православной церкви (ЛПЦ) из-под власти Московского Патриархата. Об этом пишет Delfi.

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Президент Латвии в своей инициативе подчеркнул, что предложенный порядок восстановит исторический статус ЛПЦ и сделает невозможной власть патриарха Московского над церковью в Латвии. Он отмечает, что Московский патриархат "поддерживает правящий в России режим и войну, которую Россия ведет против Украины".

Левитс считает, что "отказ ЛПЦ от любой связи с Московским патриархатом является важным вопросом для православных, всего латвийского общества и для национальной безопасности".

Председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш сказал, что задача закона – "закрепление исторической самостоятельности и независимости Латвийской Православной церкви" и пресечение влияния Российской Православной церкви на церковь в Латвии.

Принятый закон не касается канонических вопросов, но устанавливает порядок утверждения и отстранения митрополита, архиепископов и епископов. На церковь возложено обязательство привести устав в соответствие с новыми требованиями закона до 31 октября.

Согласно заявлению президента Латвии, ЛПЦ была проинформирована о подготовке законопроекта.

"Латвийская Православная Церковь и митрополит Александр могут рассчитывать на полную поддержку Латвийского государства, которое юридически признает автокефальный статус церкви", — говорится в заявлении Левитса.

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Сергій Бережний

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