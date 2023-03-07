Лавров имеет враждебные отношения с правдой, Россия сеет ложь во всем мире — Госдеп

В Государственном департаменте США заявили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "имеет враждебные отношения с правдой". Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.

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По его словам, США наблюдали за Лавровым в течении прошлого года, а государственный секретарь Энтони Блинкен как-то сказал, что глава МИД РФ имеет враждебные отношения с правой.

Он отметил, что одна из задач союзников по НАТО — это борьба с дезинформацией.

"Мы знаем, что Россия сеет дезинформацию, сеет ложь о стратегических намерениях НАТО. Мы считаем, что лучшее противоядие от дезинформации — это информация", — сказал Прайс.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко комментировал речь Лаврова на G20: "Российский искусственный интеллект параллельного импорта выступил на мероприятиях в Индии".

В 2022 году на встрече G20 Лавров просто вышел из зала, чтобы не выслушивать критику.

В этом году на встрече Большой двадцатки Лавров уже не пытался сбежать, когда участники саммита критиковали политику России. Глава европейской дипломатии Боррель считает, что это говорит о "некоторых изменениях" в российской позиции.

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Дмитро Гриниченко

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