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Лавров назвал "безусловным приоритетом" оккупацию двух областей Украины

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 23:50
Лавров назвал
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия намерена продолжать войну против Украины по меньшей мере до тех пор, пока не оккупирует всю Луганскую и Донецкую области. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу TF1.

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"Очевидная задача – отодвинуть украинскую армию и батальоны за пределы Донецкой и Луганской областей. [Захват] Донецкой и Луганской областей, признанных Российской Федерацией независимыми государствами, является безусловным приоритетом", — сказал Лавров.

Он также дал понять, что Россия не собирается возвращать Украине оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

"По остальным территориям, где живут люди, которые не хотят разрывать связи с Россией, будет решать население этих областей. Не думаю, что они будут счастливы вернуться во власть режима, который доказал свою полную русофобскую сущность. Решать должны сами люди", — сказал Лавров.

  • Луганская область сейчас находится на 95% под российской оккупацией. Президент Владимир Зеленский 29 мая сказал, что Россия бросила огромные силы на захват Северодонецка, потому что это принципиальная задача для оккупационного контингента. "Им все равно, каким количеством жизней придется заплатить", – заявил Зеленский.
  • Россия также оккупировала южную часть Донецкой области и недавно вошла в один из самых северных городов области – Лиман. Но крупнейшие города на севере Донецкой области – Славянск, Краматорск и т.д. – остаются под контролем Украины.
Андрей Водяный
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Донецкая область война луганская область Сергей Лавров
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