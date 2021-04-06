Лавров попросил Францию и Германию "привести Украину в чувство". Кулеба ответил

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о переговорах в нормандском формате, заявил, что представителям Франции и Германии необходимо "привести Украину в чувство". Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил в Twitter, что за последнюю неделю все партнеры Украины видят, что "в себя надо приводить РФ".

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По словам Лаврова, Украина якобы "наращивает присутствие войск на линии разграничения" на Донбассе, однако Кулеба отметил, что попытка РФ "навязать Украине образ агрессора" уже провалилась.

"Все партнеры Украины прекрасно видят, что в себя надо приводить РФ. Они уже это делают. Взвешенность Украины, наоборот, отмечают положительно", – сказал украинский министр.

Ранее Лавров на пресс-конференции говорил, что в РФ не видят "энергичных действий со стороны Франции и ФРГ по приведению украинской стороны в чувство".

"Сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно", – заявлял он.

Вчера глава Офиса президента Ермак анонсировал переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Владимира Зеленского.

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Станислав Стороженко

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