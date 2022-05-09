Lenta.ru взломали. На сайте появились десятки антивоенных новостей

Популярный российский сайт Lenta.ru был взломан 9 мая. Вместо редакционных материалов на нем появились десятки антивоенных новостей с дисклеймером: "Этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звиздюлей, иными словами: СРОЧНО ДЕЛАЙ СКРИН, пока не удалили".

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Главные новости на Lenta.ru по состоянию на 10:15 по киевскому времени выглядели так:

- Путин развязал одну из кровопролитных войн 21 века

- Зеленский оказался круче Путина

– Российская элита оказалась ничтожно безвольной

- Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика

– Россию заставят платить Украине многомиллиардные репарации

– Владимир Путин боится раскрыть правду о своей семье

– Россия угрожает уничтожить весь мир

- Российская элита больна кумовством и лизоблюдством.

- Путина и его соратников ждет трибунала

Похожие новости появились во всех разделах Lenta.ru, однако редакция издания быстро исправила ситуацию и вернула свои тексты.

Lenta.ru в свое время была самым популярным новостным сайтом русскоговорящего интернета. В начале 2014 года издание было единственным российским медиа, которое пыталось объективно освещать информацию о событиях в Крыму и Украине во время оккупации полуострова.

В середине марта 2014 года значительная часть редакции уволилась из-за давления владельца и позже основала новое издание "Медуза".

Андрей Водяный

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