Lenta.ru взломали. На сайте появились десятки антивоенных новостей
09.05.2022, 10:34
Фото: Владислав Шатило/РБК
Популярный российский сайт Lenta.ru был взломан 9 мая. Вместо редакционных материалов на нем появились десятки антивоенных новостей с дисклеймером: "Этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звиздюлей, иными словами: СРОЧНО ДЕЛАЙ СКРИН, пока не удалили".
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Главные новости на Lenta.ru по состоянию на 10:15 по киевскому времени выглядели так:
- Путин развязал одну из кровопролитных войн 21 века
- Зеленский оказался круче Путина
– Российская элита оказалась ничтожно безвольной
- Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика
– Россию заставят платить Украине многомиллиардные репарации
– Владимир Путин боится раскрыть правду о своей семье
– Россия угрожает уничтожить весь мир
- Российская элита больна кумовством и лизоблюдством.
- Путина и его соратников ждет трибунала
Похожие новости появились во всех разделах Lenta.ru, однако редакция издания быстро исправила ситуацию и вернула свои тексты.
- Lenta.ru в свое время была самым популярным новостным сайтом русскоговорящего интернета. В начале 2014 года издание было единственным российским медиа, которое пыталось объективно освещать информацию о событиях в Крыму и Украине во время оккупации полуострова.
- В середине марта 2014 года значительная часть редакции уволилась из-за давления владельца и позже основала новое издание "Медуза".
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