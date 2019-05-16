Лещенко в ответ на открытие дела против него подает в суд на САП

Сергей Лещенко

Депутат Сергей Лещенко назвал открытие Специализированной антикоррупционной прокуратурой дела против него "трагифарсом" и заявил, что подает на САП в суд. Об этом Лещенко написал в Facebook.

"История повторяется, но теперь в виде трагифарса. Два дня назад горе-прокурор Луценко обещал мне подозрение за дело Манафорта. Сегодня он объявляет об открытии уголовного дела... за получение взятки в виде квартиры. Мне уже самому интересно, куда дальше заведет его фантазия", - написал депутат.

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Лещенко повторно призвал Луценко внести представление в парламент о снятии с него депутатской неприкосновенности.

"Я здесь, и я готов голосовать. Достаточно спасать себя в должности за счет создания вокруг меня дешевых информационных поводов. История с квартирой уже закончилась два года назад решением суда, а также закрытием производства самой прокуратурой по статье "отсутствие события преступления" – отметил Лещенко.

"Также я подаю иск на Специализированную антикоррупционную прокуратуру о защите чести и достоинства", - добавил депутат.

Сегодня САП открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки Лещенко, который в последнее время конфликтуает с генпрокурором Юрием Луценко. Поводом для начала расследования послужила колонка, опубликованная на сайте Антикор.

Вчера в продолжение конфликта вокруг адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, Луценко назвал Лещенко "политическим скунсом" и заявив, что он "прямо вмешивался в американские выборы" и пригрозил за это вручением подозрения.