Летчик США сбил четыре советских МиГа. Хранил это в тайне 50 лет, а теперь награжден

В США 97-летний ветеран Ройс Уильямс, который сбил четыре советских МиГа за полчаса и хранил это в тайне 50 лет, получил награду. Об этом сообщает CNN.

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В пятницу, 20 января, в Калифорнии бывшему военно-морскому летчику вручили Военно-морской крест – вторую по значимости военную награду службы.

В ноябре ​​1952 года Уильямс сбил четыре советских истребителя и стал легендой, о которой никто не слышал более 50 лет. Уильямс управлял F9F Panther – первым реактивным истребителем ВМС США – во время Корейской войны. Он взлетел с авианосца USS Oriskany, который вместе с тремя другими авианосцами действовал в составе оперативной группы в Японском море.

Уильямсу и трем другим летчикам-истребителям было приказано совершить боевое воздушное патрулирование самой северной части Корейского полуострова. На северо-востоке находится Россия, тогда входившая в состав СССР, который поддержал Северную Корею в конфликте. Из-за механических проблем другим летчикам США пришлось вернуться на побережье к оперативной группе. После этого в небе были идентифицированы семь советских истребителей МиГ-15, направлявшихся в сторону оперативной группы США.

Четыре советских МиГа повернулись к Уильямсу и открыли огонь. Он стрелял по хвостовому МиГу, который затем выпал из строя из четырех самолетов, а напарник Уильямса последовал за советским самолетом.

Далее более получаса шел воздушный бой, в ходе которого Уильямс произвел все 760 выстрелов из 20-мм пушечных снарядов. Летчику с огромным трудом удалось посадить самолет на авианосец, поскольку, как выяснилось позже, его F9F получил 263 повреждения.

Видео награждения:

Записи о воздушном бое Уильямса были немедленно засекречены официальными лицами США, и он поклялся хранить это в тайне. В Штатах опасались, что инцидент может повлечь за собой рост напряженности между США и СССР, которая могла бы привести к Третьей мировой войне.

В 1953 году Уильямс был награжден Серебряной звездой, но советские самолеты при этом не упоминались – только "вражеские".

Только в 2002 году, когда записи были рассекречены, Уильямс смог рассказать об этом.

12 января сообщалось, что ветеран ВМС США Тейлор Дадли, почти год удерживаемый Россией, освобожден из-под российской стражи.

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Оксана Житнюк

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