Россия отдала США ветерана ВМС после почти года заключения. Его задержание не разглашалось

Ветеран ВМС США Тейлор Дадли, почти год удерживаемый Россией, освобожден из-под российской стражи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя его семьи.

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Освобождению предшествовал месяц переговоров под руководством бывшего губернатора Нью-Мексико Билла Ричардсона.

35-летний Тейлор Дадли из Лансинга, штат Мичиган, был задержан российской пограничной полицией в апреле 2022 года после того, как перешел из Польши в Калининград. Он был в Польше на музыкальном фестивале, после чего по непонятной причине пересек границу с РФ.

Задержание Дадли, которое правительство США не считало "неправомерным", не было широко разглашено, поскольку его семья хотела, чтобы переговоры по его освобождению оставались частными, отмечает телеканал.

Несколько граждан США остаются под стражей в России, включая бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, которого считают незаконно задержанным. Его арестовали в России в декабре 2018 года и приговорили к 16 годам лишения свободы. В 2022 году США предложили обменять Уилана и звезду американского баскетбола Бритни Гринер на торговца оружием Виктора Бута, но Россия согласилась освободить только Гринер.

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Вадим Ребрина

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