UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия отдала США ветерана ВМС после почти года заключения. Его задержание не разглашалось

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 17:55
Россия отдала США ветерана ВМС после почти года заключения. Его задержание не разглашалось - Фото
Россия - тюрьма народов (Фото - EPA)

Ветеран ВМС США Тейлор Дадли, почти год удерживаемый Россией, освобожден из-под российской стражи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя его семьи.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Освобождению предшествовал месяц переговоров под руководством бывшего губернатора Нью-Мексико Билла Ричардсона.

35-летний Тейлор Дадли из Лансинга, штат Мичиган, был задержан российской пограничной полицией в апреле 2022 года после того, как перешел из Польши в Калининград. Он был в Польше на музыкальном фестивале, после чего по непонятной причине пересек границу с РФ.

Задержание Дадли, которое правительство США не считало "неправомерным", не было широко разглашено, поскольку его семья хотела, чтобы переговоры по его освобождению оставались частными, отмечает телеканал.

Несколько граждан США остаются под стражей в России, включая бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, которого считают незаконно задержанным. Его арестовали в России в декабре 2018 года и приговорили к 16 годам лишения свободы. В 2022 году США предложили обменять Уилана и звезду американского баскетбола Бритни Гринер на торговца оружием Виктора Бута, но Россия согласилась освободить только Гринер.

Читайте также: Стали известны условия помилования Байденом "Торговца Смертью" Виктора Бута – документ

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия вмс сша тейлор дадли
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 