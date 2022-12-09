Стали известны условия помилования Байденом "Торговца Смертью" Виктора Бута – документ

Журналист CNN Кевин Липтак из пресс-пула Белого дома опубликовал в Twitter официальный документ о помиловании президентом Джо Байденом российского торговца оружием Виктора Бута.

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8 декабря американская звезда WNBA Бриттни Гринер была освобождена из-под стражи в России в обмен на осужденного российского торговца оружием Виктора Бута по прозвищу Торговец Смертью – бывшего подполковника советской армии, который отбывал 25-летний тюремный срок в США по обвинению в заговоре с целью убийства американцев, приобретении и экспорте зенитных ракет и оказании материальной поддержки террористической организации.

Освобождение Бута было оформлено как президентское помилование, которое может быть отозвано при нарушении Бутом любого из указанных в документе условий.

Согласно одному из условий, Бут не может под страхом отзыва помилования получать какие бы то ни было отчисления и гонорары от изданий и фильмов, в которых использована его история (Бут был прототипом центрального персонажа фильма "Оружейный барон" (Lord of War, 2005), которого сыграл Николайс Кейдж).

Помилование Бута будет отозвано также, если он попытается въехать в США, совершить новые преступления против США или нарушить законы США, требовать каких бы то ни было компенсаций от США и выдвигать какие бы то ни было претензии к США, их институтам и официальным лицам.

В октябре 2018 года Кремль намекал, что якобы не против обменять украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова на осужденных в США россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину.

Сергій Бережний

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