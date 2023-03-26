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Лично оценить ситуацию: глава МАГАТЭ снова едет на Запорожскую АЭС

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2023, 22:07
Лично оценить ситуацию: глава МАГАТЭ снова едет на Запорожскую АЭС - Фото
Фото - Twitter Rafael MarianoGrossi

Глава Международного агентства ООН по атомной энергетике Рафаэль Гросси направляется на временно оккупированную россиянами Запорожской АЭС. Об этом глава МАГАТЭ сообщил в Twitter.

"В пути на Запорожскую АЭС, чтобы лично оценить ситуацию с ядерной безопасностью на объекте", – написал Гросси.

Он заявил, что продолжит усилия по обеспечению безопасности атомной станции в ситуации военного конфликта и проведет следующую регулярную ротацию экспертов МАГАТЭ на объекте.

Запорожская атомная электростанция, крупнейшая в Европе, находится под контролем России с марта 2022 года. Боевые действия вблизи станции вызывают опасения ядерной катастрофы, но Москва до сих пор отказывается выполнять просьбы ООН о выводе своих войск.

  • 6 марта Энергоатом сообщил, что на Запорожской АЭС оккупанты просчитывают вероятные сценарии ухода и обозначают оборудование, которое можно украсть со станции.

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Сергій Бережний
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Запорожская АЭС Рафаэль Гросси МАГАТЭ ядерная безопасность миссия МАГАТЭ
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