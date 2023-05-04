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Лидер правой партии Нидерландов отказалась от встречи с Зеленским. Он ответил пониманием

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 16:08
Лидер правой партии Нидерландов отказалась от встречи с Зеленским. Он ответил пониманием - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Лидер нидерландской правой партии Фермерско-гражданское движение Каролин ван дер Плас отказалась от встречи с президентом Владимиром Зеленским в Нидерландах, заявив, что его визит является "неуместным". Глава Украины воспринял это спокойно и поддержал такое решение депутата.

Ван дер Плас в Twitter аргументировала свой отказ во встрече с Зеленским тем, что 4 мая является днем, когда граждане Нидерландов чтят память жертв Второй мировой войны, и визит президента Украины "сегодня неуместен".

"Четвертое мая. Один день в году, когда мы чтим память жертв войны (Второй мировой. – Ред.). Один день! Это сегодня должно быть в центре внимания, а не Зеленский", – написала она.

В свою очередь Зеленский продемонстрировал понимание ситуации и выразил благодарность за приглашение в Нидерланды.

"Этот день очень важен для вас и вашей истории, и я очень признателен, что меня пригласили выступать в этот день", – сказал он.

Глава государства также отметил, что "после трагедии, которую принес Европе режим нацистской Германии, мир вынужден бороться с другим режимом", имея в виду режим российского диктатора Владимира Путина.

"Мы должны не допустить возможности режима России развязать третью мировую войну", – резюмировал он.

  • 3 мая 2023 года Зеленский посетил Финляндию с официальным визитом: обсуждали путь в НАТО и оружие.
  • 4 мая Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды.

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Мілана Головань
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