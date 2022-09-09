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Лидеры Польши и Латвии: Препятствий в санкциях против РФ нет, несмотря на сомнения Венгрии

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09.09.2022, 18:45
Лидеры Польши и Латвии: Препятствий в санкциях против РФ нет, несмотря на сомнения Венгрии - Фото
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Президент Латвии Эгилс Левитс и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не видят аргументов в пользу снятия санкций с ряда олигархов РФ, чего ранее требовали в Венгрии, и уверяют, что нет никаких препятствий для продления европейских санкций против России. Об этом они сказали в ходе брифинга во время сегодняшнего визита в Киев.

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Европейских лидеров спросили, как, по их мнению, ЕС может противодействовать шантажу Венгрии, грозившейся заблокировать продление санкций против РФ, если оттуда не будут исключены некоторые олигархи РФ.

"Что касается снятия санкций с определенных российских олигархов, могу сказать, что мы не видим ни одного аргумента в пользу этого. В то же время мы считаем, что больше лиц, которые влияют на российское руководство, должны быть включены в список подсанкционных. Это наша позиция", – заявил латвийский лидер.

Моравецкий подчеркнул, что в ЕС не все занимают такую же однозначную позицию, как Латвия, Литва и Эстония, однако ни один санкционный пакет не был бы утвержден без согласия всех 27 государств-членов ЕС – то есть, во всех случаях было согласие и Венгрии, в том числе.

"По поводу олигархов – согласно моим актуальным данным, здесь нет препятствий, чтобы продлить санкции, что свидетельствует о том, что они были согласованы, несмотря на какие-то сомнения со стороны Венгрии", – сказал польский премьер.

  • Ранее Радио Свобода со ссылкой на свои источники сообщало, что правительство Венгрии угрожает заблокировать новые санкции ЕС против РФ, если из действующих санкционных списков не будут исключены три российских олигарха: Алишер Усманов, Петр Авен и Виктор Рашников.
Оксана Житнюк
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санкции Венгрия олигархи
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