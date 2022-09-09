Лидеры Польши и Латвии: Препятствий в санкциях против РФ нет, несмотря на сомнения Венгрии

Президент Латвии Эгилс Левитс и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не видят аргументов в пользу снятия санкций с ряда олигархов РФ, чего ранее требовали в Венгрии, и уверяют, что нет никаких препятствий для продления европейских санкций против России. Об этом они сказали в ходе брифинга во время сегодняшнего визита в Киев.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Европейских лидеров спросили, как, по их мнению, ЕС может противодействовать шантажу Венгрии, грозившейся заблокировать продление санкций против РФ, если оттуда не будут исключены некоторые олигархи РФ.

"Что касается снятия санкций с определенных российских олигархов, могу сказать, что мы не видим ни одного аргумента в пользу этого. В то же время мы считаем, что больше лиц, которые влияют на российское руководство, должны быть включены в список подсанкционных. Это наша позиция", – заявил латвийский лидер.

Моравецкий подчеркнул, что в ЕС не все занимают такую же однозначную позицию, как Латвия, Литва и Эстония, однако ни один санкционный пакет не был бы утвержден без согласия всех 27 государств-членов ЕС – то есть, во всех случаях было согласие и Венгрии, в том числе.

"По поводу олигархов – согласно моим актуальным данным, здесь нет препятствий, чтобы продлить санкции, что свидетельствует о том, что они были согласованы, несмотря на какие-то сомнения со стороны Венгрии", – сказал польский премьер.

Ранее Радио Свобода со ссылкой на свои источники сообщало, что правительство Венгрии угрожает заблокировать новые санкции ЕС против РФ, если из действующих санкционных списков не будут исключены три российских олигарха: Алишер Усманов, Петр Авен и Виктор Рашников.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.