Приехали заверить в поддержке до победы: в Киев прибыли президент Латвии и премьер Польши

Сегодня в Киев прибыли с визитом президент Латвии Эгилс Левитс и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом они сообщили в своих Twitter-аккаунтах.

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Европейские лидеры уже встретились с президентом Владимиром Зеленским.

"Сегодня я в Киеве, чтобы заверить Зеленского в продолжающейся решительной поддержке Латвией Украины до победы в этой войне. Латвия – ваш адвокат. Латвия поможет в восстановлении. Слава Украине", – написал президент Латвии.

Как передает пресс-служба Моравецкого, польский премьер во время визита в Киев высказал уверенность в победе Украины в войне. Также Моравецкий и Зеленский говорили о поставках оружия и организации финансовой помощи для "окончательной победы".

Также обсуждалась организация совместного хаба по обучению и ремонту техники.

Польский премьер считает, что следующий план российского диктатора Владимира Путина – поставить Украину на колени из-за нехватки финансовых ресурсов. Он подчеркнул, что если бы Россия победила в войне, это было бы большим поражением не только для Украины, но и для всей Европы.

"Вместе со странами Балтии – Литвой, Латвией, Эстонией и Чехией – мы наиболее активны в ЕС, особенно в переговорах с Еврокомиссией по организации финансовой поддержки Украины и санкций против России", – заявил Моравецкий.

8 сентября в Киев неожиданно приехал глава Госдепа Энтони Блинкен.

Он объявил о пакете военной помощи Украине на $675 млн и дополнительном на $2,2 млрд для Украины и 18 стран, которые могут столкнуться с агрессией РФ.

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Оксана Житнюк

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