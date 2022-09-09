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Приехали заверить в поддержке до победы: в Киев прибыли президент Латвии и премьер Польши

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09.09.2022, 17:44
Приехали заверить в поддержке до победы: в Киев прибыли президент Латвии и премьер Польши - Фото
Фото - Twitter канцелярии Моравецкогo

Сегодня в Киев прибыли с визитом президент Латвии Эгилс Левитс и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом они сообщили в своих Twitter-аккаунтах.

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Европейские лидеры уже встретились с президентом Владимиром Зеленским.

"Сегодня я в Киеве, чтобы заверить Зеленского в продолжающейся решительной поддержке Латвией Украины до победы в этой войне. Латвия – ваш адвокат. Латвия поможет в восстановлении. Слава Украине", – написал президент Латвии.

Приехали заверить в поддержке до победы: в Киев прибыли президент Латвии и премьер Польши

Как передает пресс-служба Моравецкого, польский премьер во время визита в Киев высказал уверенность в победе Украины в войне. Также Моравецкий и Зеленский говорили о поставках оружия и организации финансовой помощи для "окончательной победы".

Также обсуждалась организация совместного хаба по обучению и ремонту техники.

Польский премьер считает, что следующий план российского диктатора Владимира Путина – поставить Украину на колени из-за нехватки финансовых ресурсов. Он подчеркнул, что если бы Россия победила в войне, это было бы большим поражением не только для Украины, но и для всей Европы.

"Вместе со странами Балтии – Литвой, Латвией, Эстонией и Чехией – мы наиболее активны в ЕС, особенно в переговорах с Еврокомиссией по организации финансовой поддержки Украины и санкций против России", – заявил Моравецкий.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский польша киев Латвия Эгилс Левитс
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