Страна-сосед России начала новые военные учения
Вооруженные силы Литвы начали военные учения Storm Strike 2025 на западе страны. Об этом сообщила литовская армия, передает общественный вещатель LRT.
Военные рассказали, что в результате учений ожидаются усиление движения войск и техники в городе Клайпеде и районе.
Storm Strike является частью крупнейшей в этом году учебной операции Литвы Thunder Strike 2025, цель которой – проверка планов национальной обороны, готовности перехода страны от мирного к военному положению и координации между военными командными пунктами и местными властями.
В учениях принимают участие профессиональные бойцы Военно-морских сил Литвы, а также активные резервисты, которых призвали для восстановления их боевых навыков.
В частности, мероприятия будут проходить в городе и районе Клайпеды, ее порта, на Куршской косе и заливе (граничат с Калининградской областью РФ) и вдоль всего литовского побережья Балтийского моря, рассказали в армии.
Основная фаза учений будет проходить в районе пляжной курортной зоны Мелнраге в Клайпеде и будет включать десантную операцию с Балтийского моря и дальнейшие маневры на суше.
- 10 октября пограничная служба Эстонии решила закрыть пункт пропуска Саатсе, поскольку заметила на территории России большее военное подразделение, чем обычно.
