Страна-сосед России начала новые военные учения

Новые Литовские учения будут проходить и на Куршской косе и заливе, рядом с Калининградской областью РФ

Иллюстративное фото с учений в Литве 2023 года (Фото: VALDA KALNINA / EPA)

Вооруженные силы Литвы начали военные учения Storm Strike 2025 на западе страны. Об этом сообщила литовская армия, передает общественный вещатель LRT.

Военные рассказали, что в результате учений ожидаются усиление движения войск и техники в городе Клайпеде и районе.

Storm Strike является частью крупнейшей в этом году учебной операции Литвы Thunder Strike 2025, цель которой – проверка планов национальной обороны, готовности перехода страны от мирного к военному положению и координации между военными командными пунктами и местными властями.

В учениях принимают участие профессиональные бойцы Военно-морских сил Литвы, а также активные резервисты, которых призвали для восстановления их боевых навыков.

В частности, мероприятия будут проходить в городе и районе Клайпеды, ее порта, на Куршской косе и заливе (граничат с Калининградской областью РФ) и вдоль всего литовского побережья Балтийского моря, рассказали в армии.

Основная фаза учений будет проходить в районе пляжной курортной зоны Мелнраге в Клайпеде и будет включать десантную операцию с Балтийского моря и дальнейшие маневры на суше.