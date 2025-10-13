Країна-сусід Росії розпочала нові військові навчання
Збройні сили Литви розпочали військові навчання Storm Strike 2025 на заході країни. Про це повідомила литовська армія, передає суспільний мовник LRT.
Військові розповіли, що унаслідок навчань очікуються посилення руху військ і техніки у місті Клайпеді та районі.
Storm Strike є частиною найбільшої цьогорічної навчальної операції Литви Thunder Strike 2025, мета якої – перевірка планів національної оборони, готовності переходу країни від мирного до воєнного стану та координації між військовими командними пунктами й місцевою владою.
У навчаннях беруть участь професійні бійці Військово-морських сил Литви, а також активні резервісти, яких призвали для відновлення їхніх бойових навичок.
Зокрема, заходи відбуватимуться у місті та районі Клайпеди, її порту, на Куршській косі й затоці (межують з Калінінградською областю РФ) та вздовж усього литовського узбережжя Балтійського моря, розповіли в армії.
Основна фаза навчань проходитиме у районі пляжної курортної зони Мелнраге у Клайпеді й міститиме десантну операцію з Балтійського моря й подальші маневри на суходолі.
- 10 жовтня прикордонна служба Естонії вирішила закрити пункт пропуску Саатсе, оскільки помітила на території Росії більший військовий підрозділ, ніж зазвичай.
