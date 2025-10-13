Країна-сусід Росії розпочала нові військові навчання

Нові Литовські навчання відбуватимуться й на Куршській косі та затоці, поряд з Калінінградською областю РФ

Ілюстративне фото з навчань у Литві 2023 року (Фото: VALDA KALNINA / EPA)

Збройні сили Литви розпочали військові навчання Storm Strike 2025 на заході країни. Про це повідомила литовська армія, передає суспільний мовник LRT.

Військові розповіли, що унаслідок навчань очікуються посилення руху військ і техніки у місті Клайпеді та районі.

Storm Strike є частиною найбільшої цьогорічної навчальної операції Литви Thunder Strike 2025, мета якої – перевірка планів національної оборони, готовності переходу країни від мирного до воєнного стану та координації між військовими командними пунктами й місцевою владою.

У навчаннях беруть участь професійні бійці Військово-морських сил Литви, а також активні резервісти, яких призвали для відновлення їхніх бойових навичок.

Зокрема, заходи відбуватимуться у місті та районі Клайпеди, її порту, на Куршській косі й затоці (межують з Калінінградською областю РФ) та вздовж усього литовського узбережжя Балтійського моря, розповіли в армії.

Основна фаза навчань проходитиме у районі пляжної курортної зони Мелнраге у Клайпеді й міститиме десантну операцію з Балтійського моря й подальші маневри на суходолі.