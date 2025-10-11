Естонія закрила один перехід на кордоні з РФ. Там помітили більший військовий підрозділ
Прикордонна служба Естонії вирішила закрити прикордонний пункт пропуску Саатсе, оскільки прикордонники помітили на території Росії більший, ніж зазвичай, військовий підрозділ. Про це повідомляє ERR.
Оперативний керівник Південної префектури Кюнтер Педоскі заявив, що 10 жовтня прикордонники помітили на території більшу, ніж зазвичай, російську присутність.
"Російські прикордонники регулярно патрулюють прикордонний перехід Саатсе, оскільки це їхня територія. Сьогодні рух був більшим, ніж зазвичай. Ми вирішили закрити дорогу, щоб запобігти можливим провокаціям та інцидентам, оскільки нашою метою є убезпечення естонського народу", – пояснив Педоскі.
Він зазначив, що спочатку прикордонники розмістили патрулі по обидва боки дороги, які спілкувалися з водіями, що проїжджали, і надавали рекомендації уникати цієї місцевості в цей час через посилену присутність російських підрозділів.
"Попри цю рекомендацію, були ті, хто все одно хотів продовжити свою подорож через цю місцевість. Оскільки дорога проходить через російську територію, з огляду на ситуацію з безпекою під час перетину прикордонного пункту Саатсе необхідно бути пильними", – наголосив він.
- 9 жовтня газета Financial Times повідомила, що НАТО розглядає можливість збройної відповіді на російську гібридну війну, зокрема шляхом розгортання бойових дронів уздовж кордону з Росією.
- 10 жовтня видання Reuters повідомило, що Естонія, Латвія та Литва готуються до російського нападу, ескалації на кордонах і на випадок імовірної евакуації сотень тисяч людей.
Коментарі (0)