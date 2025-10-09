FT: НАТО розглядає можливість збройної відповіді на російську гібридну агресію

Солдати НАТО (Фото: Thomas Traasdahl/EPA)

НАТО розглядає можливість збройної відповіді на російську гібридну війну. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на чотирьох неназваних посадовців Альянсу, обізнаних з цим питанням.

Союзники НАТО обговорюють більш рішучу відповідь на дедалі провокаційніші дії російського диктатора Володимира Путіна, зокрема шляхом розгортання бойових дронів уздовж кордону з Росією та послаблення обмежень для пілотів, що дозволить їм відкривати вогонь по російських літаках.

Співрозмовники заявили, що мета цих заходів полягає в тому, щоб підвищити для РФ вартість її гібридної війни та визначити чіткі контрзаходи після низки порушень повітряного простору російськими дронами та літаками.

За даними медіа, обговорення ініціювали держави, що мають кордон з Росією, за підтримки Франції та Великої Британії.

Пропозиції містять оснащення зброєю безпілотників-розвідників, які використовуються для збору розвідувальної інформації про російські воєнні дії, а також зниження вимог до пілотів, які патрулюють східний кордон для відбиття російських загроз.

Інший варіант – проведення військових навчань НАТО на кордоні з Росією, особливо на віддаленіших ділянках, що не охороняються.

Двоє офіційних осіб НАТО заявили, що одним із нагальних завдань є оптимізація правил ведення бойових дій на східному фланзі. У деяких країнах винищувачі зобов'язані візуально підтверджувати наявність загроз перед початком бойових дій, тоді як інші дозволяють їм відкривати вогонь на основі даних радарів або передбачуваної небезпеки, яка визначається напрямком або швидкістю ворожого об'єкта.

Переговори, що почалися в невеликій групі безпосередньо залучених країн, тепер переросли в ширше обговорення, сказали два співрозмовники, оскільки інші союзники усвідомлюють масштабнішу загрозу, що походить від Москви.

Деякі столиці також наполягають на агресивнішій позиції НАТО як засобі стримування, заявив один із посадовців. Інші союзники рекомендують консервативніший підхід з огляду на ризики прямої конфронтації з РФ.

"Ці питання активно обговорюються, як краще та ефективніше реагувати на дії Росії", – заявив один із дипломатів НАТО, попередивши, що переговори все ще на початковому етапі.

Усі чотири офіційні особи попередили, що ніяких термінів або зобов'язань щодо узгодження будь-яких змін у політиці немає, і про зміну позиції, можливо, не буде оголошено публічно.