FT: НАТО розглядає можливість збройної відповіді на російську гібридну агресію
НАТО розглядає можливість збройної відповіді на російську гібридну війну. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на чотирьох неназваних посадовців Альянсу, обізнаних з цим питанням.
Союзники НАТО обговорюють більш рішучу відповідь на дедалі провокаційніші дії російського диктатора Володимира Путіна, зокрема шляхом розгортання бойових дронів уздовж кордону з Росією та послаблення обмежень для пілотів, що дозволить їм відкривати вогонь по російських літаках.
Співрозмовники заявили, що мета цих заходів полягає в тому, щоб підвищити для РФ вартість її гібридної війни та визначити чіткі контрзаходи після низки порушень повітряного простору російськими дронами та літаками.
За даними медіа, обговорення ініціювали держави, що мають кордон з Росією, за підтримки Франції та Великої Британії.
Пропозиції містять оснащення зброєю безпілотників-розвідників, які використовуються для збору розвідувальної інформації про російські воєнні дії, а також зниження вимог до пілотів, які патрулюють східний кордон для відбиття російських загроз.
Інший варіант – проведення військових навчань НАТО на кордоні з Росією, особливо на віддаленіших ділянках, що не охороняються.
Двоє офіційних осіб НАТО заявили, що одним із нагальних завдань є оптимізація правил ведення бойових дій на східному фланзі. У деяких країнах винищувачі зобов'язані візуально підтверджувати наявність загроз перед початком бойових дій, тоді як інші дозволяють їм відкривати вогонь на основі даних радарів або передбачуваної небезпеки, яка визначається напрямком або швидкістю ворожого об'єкта.
Переговори, що почалися в невеликій групі безпосередньо залучених країн, тепер переросли в ширше обговорення, сказали два співрозмовники, оскільки інші союзники усвідомлюють масштабнішу загрозу, що походить від Москви.
Деякі столиці також наполягають на агресивнішій позиції НАТО як засобі стримування, заявив один із посадовців. Інші союзники рекомендують консервативніший підхід з огляду на ризики прямої конфронтації з РФ.
"Ці питання активно обговорюються, як краще та ефективніше реагувати на дії Росії", – заявив один із дипломатів НАТО, попередивши, що переговори все ще на початковому етапі.
Усі чотири офіційні особи попередили, що ніяких термінів або зобов'язань щодо узгодження будь-яких змін у політиці немає, і про зміну позиції, можливо, не буде оголошено публічно.
- 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Загалом вони були над Естонією близько 12 хвилин.
- Того самого дня російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи польської компанії Petrobaltic у Балтійському морі. Більш ніж за тиждень до цього два десятки російських БпЛА порушили повітряний простір Польщі.
- 22 вересня Туск заявив, що Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують її повітряний простір. Глава МЗС Британії в ООН заявила про готовність дати відсіч літакам-порушникам.
- Наприкінці вересня невідомі безпілотники фіксували в Данії та Швеції.
- Також БпЛА літали над землею Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини та поблизу аеропорту в Мюнхені.
