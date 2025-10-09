FT: НАТО рассматривает возможность вооруженного ответа на российскую гибридную агрессию

Солдаты НАТО (Фото: Thomas Traasdahl/EPA)

НАТО рассматривает возможность вооруженного ответа на российскую гибридную войну. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на четырех неназванных чиновников Альянса, знакомых с этим вопросом.

Союзники НАТО обсуждают более решительный ответ на все более провокационные действия российского диктатора Владимира Путина, в частности путем развертывания боевых дронов вдоль границы с Россией и ослабления ограничений для пилотов, что позволит им открывать огонь по российским самолетам.

Собеседники заявили, что цель этих мер заключается в том, чтобы повысить для РФ стоимость ее гибридной войны и определить четкие контрмеры после ряда нарушений воздушного пространства российскими дронами и самолетами.

По данным медиа, обсуждение инициировали государства, имеющие границу с Россией, при поддержке Франции и Великобритании.

Предложения включают оснащение вооружением беспилотников-разведчиков, которые используются для сбора разведывательной информации о российских военных действиях, а также снижение требований к пилотам, патрулирующим восточную границу для отражения российских угроз.

Другой вариант – проведение военных учений НАТО на границе с Россией, особенно на более отдаленных и неохраняемых участках.

Два официальных лица НАТО заявили, что одной из неотложных задач является оптимизация правил ведения боевых действий на восточном фланге. В некоторых странах истребители обязаны визуально подтверждать наличие угроз перед началом боевых действий, тогда как другие позволяют им открывать огонь на основе данных радаров или предполагаемой опасности, которая определяется направлением или скоростью вражеского объекта.

Переговоры, начавшиеся в небольшой группе непосредственно вовлеченных стран, теперь переросли в более широкое обсуждение, сказали два собеседника, поскольку другие союзники осознают более масштабную угрозу, исходящую от Москвы.

Некоторые столицы также настаивают на более агрессивной позиции НАТО как средстве сдерживания, заявил один из чиновников. Другие союзники рекомендуют более консервативный подход, учитывая риски прямой конфронтации с РФ.

"Эти вопросы активно обсуждаются, как лучше и эффективнее реагировать на действия России", – заявил один из дипломатов НАТО, предупредив, что переговоры все еще находятся на начальном этапе.

Все четыре официальных лица предупредили, что никаких сроков или обязательств по согласованию каких-либо изменений в политике нет и об изменении позиции, возможно, не будет объявлено публично.