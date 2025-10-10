Країни Балтії готують масову евакуацію у разі нападу Росії

Естонія, Латвія та Литва розробляють алгоритми дій на випадок російського нападу чи ескалації на кордонах

Українські біженці (Ілюстративне фото: Вікіпедія)

Естонія, Латвія та Литва, які давно висловлювали побоювання іншим країнам НАТО щодо можливої агресії РФ, готуються до російського нападу, ескалації на кордонах і на випадок імовірної евакуації сотень тисяч людей. Про це повідомила агенція Reuters.

Три балтійські країни стурбовані величезними військовими витратами Росії з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

І попри те, що РФ заявляє, що не планує нападати на НАТО, країни Балтії подвоїли витрати на оборону після початку великої війни Росії проти України, яка сталась після неодноразових заперечень Москвою будь-якого подібного плану.

Загрози можуть бути різними, вважає керівник пожежної служби Литви Ренатас Пожела.

"Можливо, ми побачимо потужну армію вздовж кордонів Балтії, з очевидною метою захопити всі три країни за три дні або тиждень", – сказав Пожела.

Саботаж комунікацій або транспортних сполучень, масовий наплив мігрантів, громадянські заворушення серед російськомовних меншин або фейкові новини, що спричинять масові втечі, – такі сценарії обговорюють в місцевих медіа та за їх межами.

"Ми говоримо про це щомісяця, щотижня – на роботі, скрізь", – сказав 31-річний Армінас Раудіс, волонтер, який грає роль евакуйованого на навчаннях у Литві цього тижня.

У місті Каунас у школах, університетах, католицьких церквах і на Жальгіріс-арені, де нещодавно виступали Роббі Вільямс і Роджер Вотерс, планують розмістити 300 000 громадян. Інші міста теж не стануть винятком.

Тих, хто тікатиме автомобілями, скерують на другорядні дороги, щоб розчистити головні шляхи для армії, яка прибуватиме. Вже готова карта, на якій вказані міста з притулками.

"Ми зробили свою домашню роботу. Це дуже обнадійливий сигнал для нашого суспільства, що ми готові та плануємо", – сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Естонія планує перемістити близько 10% населення (з 1,4 млн), Латвія – до третини громадян.