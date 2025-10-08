У Фінляндії заявили, що Росія може використовувати "тіньовий флот" для атак по країнах Балтії

Глава МЗС Фінляндії не відкидає, що Росія могла спробувати задіяти танкерний флот, адже він діє в тіні

Еліна Валтонен (Фото: x.com/elinavaltonen)

У Фінляндії не бачать ознак того, що Росія планує припинити війну проти України. Крім того, для атак у Балтійському регіоні Москва може застосовувати так званий тіньовий танкерний флот, заявила телеканалу TVP World міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен.

Їй поставили запитання про те, чи можуть запускати дрони з російських кораблів, які пов'язані з "тіньовим флотом". На що фінська міністерка відповіла, що ведеться розслідування, але такий момент не виключається.

"Можливо, вони намагалися зробити це, оскільки у них є "тіньовий флот", який фактично діє в тіні... Вільний світ має бути достатньо сильним, щоб сказати їм, що так більше не може тривати", – сказала Валтонен.

За її словами, Фінляндія протягом багатьох років стикається з порушеннями повітряного простору з боку Росії і вважає їх частиною ширшої гібридної кампанії Кремля проти країн НАТО.

"Зазвичай ми не здіймаємо з цього приводу галасу... якби виникла серйозна загроза чомусь, що нам дороге, ми б вжили відповідних заходів. Нам не потрібно посилатися на статтю 5 НАТО для цього – нам просто потрібно переконатися, що наші процедури ефективні", – сказала вона.

Глава МЗС Фінляндії також заявила, що вважає "адекватною" нинішню систему НАТО, маючи на увазі зобов'язання США "захищати кожен дюйм альянсу". Вона переконана, що Європа, як і раніше, може розраховувати на підтримку Вашингтона.