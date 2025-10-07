СЗР працює, щоб не допустити використання Росією тіньового флоту для диверсій – Зеленський

Росіяни використовують танкери не тільки для того, щоб заробляти гроші на війну, констатував президент

Володимир Зеленський та Олег Іващенко (Фото: ОП)

Українська розвідка співпрацює з партнерами, щоб не допустити використання суден російського тіньового флоту для диверсій. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з главою Служби зовнішньої розвідки Олегом Іващенком.

"Наша розвідка активно працює з партнерами, щоб не допустити використання Росією суден так званого тіньового флоту для скоєння диверсій та інших спроб дестабілізації у Європі", – заявив глава держави.

Він додав, що Україна дає всю необхідну інформацію партнерам і розраховує, що протидія російському втручанню буде значно сильнішою.

Зеленський констатував, що наразі росіяни використовують танкери не тільки для того, щоб заробляти гроші на війну, але й для розвідувальної та навіть диверсійної діяльності. Він вважає, що це абсолютно реально припинити.

Президент і глава СЗР обговорили конкретні завдання щодо санкцій проти Росії, зокрема, які схеми обходу санкцій потребують перекриття в першу чергу. Також Іващенко доповів щодо змін у дезінформаційній тактиці Росії найближчим часом.

Президент доручив керівнику зовнішньої розвідки працювати й щодо тих напрямів з партнерами, що можуть дати Україні більше реального постачання необхідної зброї й обладнання.