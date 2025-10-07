СВР работает, чтобы не допустить использования РФ теневого флота для диверсий – Зеленский

Россияне используют танкеры не только для того, чтобы зарабатывать деньги на войну, констатировал президент

Владимир Зеленский и Олег Иващенко (Фото: ОП)

Украинская разведка сотрудничает с партнерами, чтобы не допустить использования судов российского теневого флота для диверсий. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам встречи с главой Службы внешней разведки Олегом Иващенко.

"Наша разведка активно работает с партнерами, чтобы не допустить использования Россией судов так называемого теневого флота для совершения диверсий и других попыток дестабилизации в Европе", – заявил глава государства.

Он добавил, что Украина дает всю необходимую информацию партнерам и рассчитывает, что противодействие российскому вмешательству будет значительно сильнее.

Зеленский констатировал, что сейчас россияне используют танкеры не только для того, чтобы зарабатывать деньги на войну, но и для разведывательной и даже диверсионной деятельности. Он считает, что это абсолютно реально прекратить.

Президент и глава СВР обсудили конкретные задачи по санкциям против России, в частности, какие схемы обхода санкций требуют перекрытия в первую очередь. Также Иващенко доложил об изменениях в дезинформационной тактике России в ближайшее время.

Президент поручил руководителю внешней разведки работать и по тем направлениям с партнерами, которые могут дать Украине более реальные поставки необходимого оружия и оборудования.