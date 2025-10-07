СВР работает, чтобы не допустить использования РФ теневого флота для диверсий – Зеленский
Украинская разведка сотрудничает с партнерами, чтобы не допустить использования судов российского теневого флота для диверсий. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам встречи с главой Службы внешней разведки Олегом Иващенко.
"Наша разведка активно работает с партнерами, чтобы не допустить использования Россией судов так называемого теневого флота для совершения диверсий и других попыток дестабилизации в Европе", – заявил глава государства.
Он добавил, что Украина дает всю необходимую информацию партнерам и рассчитывает, что противодействие российскому вмешательству будет значительно сильнее.
Зеленский констатировал, что сейчас россияне используют танкеры не только для того, чтобы зарабатывать деньги на войну, но и для разведывательной и даже диверсионной деятельности. Он считает, что это абсолютно реально прекратить.
Президент и глава СВР обсудили конкретные задачи по санкциям против России, в частности, какие схемы обхода санкций требуют перекрытия в первую очередь. Также Иващенко доложил об изменениях в дезинформационной тактике России в ближайшее время.
Президент поручил руководителю внешней разведки работать и по тем направлениям с партнерами, которые могут дать Украине более реальные поставки необходимого оружия и оборудования.
- В конце сентября Зеленский заявлял, что Россия может использовать танкеры для запуска беспилотников по Европе и управления ими.
- Ранее президент сообщил, что поделился информацией украинской разведки относительно инцидентов с дронами в Дании с премьер-министром страны Фредериксен.
