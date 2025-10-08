В Финляндии заявили, что РФ может использовать "теневой флот" для атак по странам Балтии

Глава МИД Финляндии не исключает, что Россия могла попытаться задействовать танкерный флот, ведь он действует в тени

Элина Валтонен (Фото: x.com/elinavaltonen)

В Финляндии не видят признаков того, что Россия планирует прекратить войну против Украины. Кроме того, для атак в Балтийском регионе Москва может применять так называемый теневой танкерный флот, заявила телеканалу TVP World министр иностранных дел страны Элина Валтонен.

Ей задали вопрос о том, могут ли запускаться дроны с российских кораблей, которые связаны с "теневым флотом". На что финский министр ответила, что ведется расследование, но такой момент не исключается.

"Возможно, они пытались сделать это, поскольку у них есть "теневой флот", который фактически действует в тени... Свободный мир должен быть достаточно силен, чтобы сказать им, что так больше не может продолжаться", – сказала Валтонен.

По ее словам, Финляндия на протяжении многих лет сталкивается с нарушениями воздушного пространства со стороны России и считает их частью более широкой гибридной кампании Кремля против стран НАТО.

"Обычно мы не поднимаем по этому поводу шумиху… если бы возникла серьезная угроза чему-то, что нам дорого, мы бы приняли соответствующие меры. Нам не нужно ссылаться на статью 5 НАТО для этого – нам просто нужно убедиться, что наши процедуры эффективны", – сказала она.

Глава МИД Финляндии также заявила, что считает "адекватной" нынешнюю систему НАТО, имея в виду обязательство США "защищать каждый дюйм альянса". Она убеждена, что Европа по-прежнему может рассчитывать на поддержку Вашингтона.