Страны Балтии готовят массовую эвакуацию в случае нападения России

Эстония, Латвия и Литва разрабатывают алгоритмы действий на случай российского нападения или эскалации на границах

Украинские беженцы (Иллюстративное фото: Википедия)

Эстония, Латвия и Литва, которые давно высказывали опасения другим странам НАТО по поводу возможной агрессии РФ, готовятся к российскому нападению, эскалации на границах и на случай вероятной эвакуации сотен тысяч людей. Об этом сообщило агентство Reuters.

Три балтийские страны обеспокоены огромными военными расходами России с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

И несмотря на то, что РФ заявляет, что не планирует нападать на НАТО, страны Балтии удвоили расходы на оборону после начала большой войны России против Украины, которая произошла после неоднократных отрицаний Москвой любого подобного плана.

Угрозы могут быть разными, считает руководитель пожарной службы Литвы Ренатас Пожела.

"Возможно, мы увидим мощную армию вдоль границ Балтии, с очевидной целью захватить все три страны за три дня или неделю", – сказал Пожела.

Саботаж коммуникаций или транспортных сообщений, массовый наплыв мигрантов, гражданские беспорядки среди русскоязычных меньшинств или фейковые новости, которые вызовут массовые бегства, – такие сценарии обсуждают в местных медиа и за их пределами.

"Мы говорим об этом каждый месяц, каждую неделю – на работе, везде", – сказал 31-летний Арминас Раудис, волонтер, который играет роль эвакуированного на учениях в Литве на этой неделе.

В городе Каунас в школах, университетах, католических церквях и на Жальгирис-арене, где недавно выступали Робби Уильямс и Роджер Уотерс, планируют разместить 300 000 граждан. Другие города тоже не станут исключением.

Тех, кто будет бежать на автомобилях, направят на второстепенные дороги, чтобы расчистить главные пути для прибываармии, которая будет прибывать. Уже готова карта, на которой указаны города с убежищами.

"Мы сделали свою домашнюю работу. Это очень обнадеживающий сигнал для нашего общества, что мы готовы и планируем", – сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Эстония планирует переместить около 10% населения (из 1,4 млн), Латвия – до трети граждан.