Литва отремонтировала и передала Украине немецкие САУ PzH 2000. Вместе со снарядами – фото
03.12.2022, 12:36
Фото: twitter/a_anusauskas
Литва отремонтировала и передала Украине еще две самоходные гаубицы PzH 2000. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.
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"Еще две гаубицы PzH 2000 были отремонтированы и доставлены в Украину", – написал Анушаускас.
Министр обороны Литвы добавил, что пушки Украине PzH 2000 передали вместе с боеприпасами.
СПРАВКА. Panzerhaubitze 2000 – тяжелая артсистема с пушкой натовского калибра 155 мм длиной в 52 калибра на гусеничной платформе. Со стандартными боеприпасами САУ может вести огонь с расстояния 30 км, с боеприпасами повышенной дальности — 40 км, с активно-реактивным снарядом — свыше 55 км. САУ выстреливает три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд. Боекомплект — 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Боевая масса — 55,3 т, экипаж — пять человек.
- 21 ноября сообщалось, что Литва не сможет передать Украине системы ПВО NASAMS, но даст снаряды для САУ PzH 2000.
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