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Литва отремонтировала и передала Украине немецкие САУ PzH 2000. Вместе со снарядами – фото

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2022, 12:36
Литва отремонтировала и передала Украине немецкие САУ PzH 2000. Вместе со снарядами – фото - Фото
Фото: twitter/a_anusauskas

Литва отремонтировала и передала Украине еще две самоходные гаубицы PzH 2000. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

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"Еще две гаубицы PzH 2000 были отремонтированы и доставлены в Украину", – написал Анушаускас.

Министр обороны Литвы добавил, что пушки Украине PzH 2000 передали вместе с боеприпасами.

СПРАВКА. Panzerhaubitze 2000 – тяжелая артсистема с пушкой натовского калибра 155 мм длиной в 52 калибра на гусеничной платформе. Со стандартными боеприпасами САУ может вести огонь с расстояния 30 км, с боеприпасами повышенной дальности — 40 км, с активно-реактивным снарядом — свыше 55 км. САУ выстреливает три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд. Боекомплект — 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Боевая масса — 55,3 т, экипаж — пять человек.

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Наталія Медведєва
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Арвидас Анушаускас PzH 2000 литва военная помощь
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