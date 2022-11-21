Литва не сможет передать Украине системы ПВО NASAMS, но даст снаряды для САУ PzH 2000
Литва не сможет передать Украине системы противовоздушной обороны NASAMS, но предоставит снаряды для самоходных артиллерийских установок PzH 2000. Об этом сообщили министр обороны страны Арвидас Анушаускас и глава Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Лауринас Касчюнас, которых цитирует Delfi.
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По словам Анушаускаса, Литва будет продолжать поддерживать Украину в военной и других сферах — было принято решение продолжить предоставлять необходимые боеприпасы.
Он отметил, что страна планирует приобрести зенитно-ракетные комплексы средней дальности и ускорить процесс закупки.
Глава литовского минобороны не объяснил, почему Литва не может предоставить Украине имеющиеся системы NASAMS, но подчеркнул, что "принято решение о дополнительной поддержке".
Касчюнас сообщил, что Украина получит боеприпасы к немецкой САУ Panzerhaubitze 2000.
- Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что будет настаивать на дополнительном размещении систем противовоздушной обороны на границе с Украиной после ракетного удара по Польше 15 ноября.
- 2 ноября Минобороны Литвы призвало дать Украине больше систем ПВО из-за угрозы ударов иранскими ракетами.
- Недавно Литва передала Украине дополнительные бронетранспортеры М113.
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