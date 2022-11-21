Литва не сможет передать Украине системы ПВО NASAMS, но даст снаряды для САУ PzH 2000

Литва не сможет передать Украине системы противовоздушной обороны NASAMS, но предоставит снаряды для самоходных артиллерийских установок PzH 2000. Об этом сообщили министр обороны страны Арвидас Анушаускас и глава Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Лауринас Касчюнас, которых цитирует Delfi.

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По словам Анушаускаса, Литва будет продолжать поддерживать Украину в военной и других сферах — было принято решение продолжить предоставлять необходимые боеприпасы.

Он отметил, что страна планирует приобрести зенитно-ракетные комплексы средней дальности и ускорить процесс закупки.

Глава литовского минобороны не объяснил, почему Литва не может предоставить Украине имеющиеся системы NASAMS, но подчеркнул, что "принято решение о дополнительной поддержке".

Касчюнас сообщил, что Украина получит боеприпасы к немецкой САУ Panzerhaubitze 2000.

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Дмитро Гриниченко

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