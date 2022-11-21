UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Литва не сможет передать Украине системы ПВО NASAMS, но даст снаряды для САУ PzH 2000

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 14:14
Литва не сможет передать Украине системы ПВО NASAMS, но даст снаряды для САУ PzH 2000 - Фото
САУ PzH 2000 (Фото: Генштаб ВСУ)

Литва не сможет передать Украине системы противовоздушной обороны NASAMS, но предоставит снаряды для самоходных артиллерийских установок PzH 2000. Об этом сообщили министр обороны страны Арвидас Анушаускас и глава Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Лауринас Касчюнас, которых цитирует Delfi.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Анушаускаса, Литва будет продолжать поддерживать Украину в военной и других сферах — было принято решение продолжить предоставлять необходимые боеприпасы. 

Он отметил, что страна планирует приобрести зенитно-ракетные комплексы средней дальности и ускорить процесс закупки. 

Глава литовского минобороны не объяснил, почему Литва не может предоставить Украине имеющиеся системы NASAMS, но подчеркнул, что "принято решение о дополнительной поддержке". 

Касчюнас сообщил, что Украина получит боеприпасы к немецкой САУ Panzerhaubitze 2000. 

Читайте также: Литва отремонтировала немецкие САУ PzH 2000 для Украины. Они уже возвращаются в бой

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война литва военная помощь PzH 2000 NASAMS
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 