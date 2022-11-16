Науседа: Удар по Польше — это новый этап эскалации войны, нужна ПВО на границе с Украиной
Президент Литвы Гитанас Науседа будет настаивать на дополнительном размещении систем противовоздушной обороны на границе с Украиной после ракетного удара по Польше 15 ноября. Об этом он заявил после межведомственного совещания по ситуации с безопасностью в регионе, цитирует его Delfi.
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По его словам, удар по Польше — это "достаточно важный новый этап в ходе войны".
"По причине агрессивных действий России против Украины уже летят ракеты на территорию НАТО, погибают люди, проживающие в государствах НАТО", — сказал Науседа.
Он отметил, что инцидент является новым этапом эскалации войны, на который НАТО "должен реагировать адекватно как единое целое".
Литовский президент считает, что видна причинно-следственная связь между взрывами в Польше и российскими атаками в Украине.
Науседа пообещал, что Литва будет участвовать в дискуссии о дислокации систем ПВО как на границе Польши с Украиной, так и учитывая весь восточный фланг НАТО.
- 15 ноября Россия устроила массированный ракетный обстрел Украины: выпустила около сотни ракет. 73 из них сбила ПВО. Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда после попадания ракеты по территории Польши заявил, что защита Польши усилена, а НАТО находится в состоянии боеготовности.
- Президент США Джо Байден заявил: "маловероятно", что ракета была выпущена из России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что США и другие страны говорят о том, что ракета не была выпущена Россией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российская пропаганда продвигает фейк о том, что во время массированного удара по Украине 15 ноября в Польше якобы упала ракета украинской противовоздушной обороны.
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