Науседа: Удар по Польше — это новый этап эскалации войны, нужна ПВО на границе с Украиной

Президент Литвы Гитанас Науседа будет настаивать на дополнительном размещении систем противовоздушной обороны на границе с Украиной после ракетного удара по Польше 15 ноября. Об этом он заявил после межведомственного совещания по ситуации с безопасностью в регионе, цитирует его Delfi.

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По его словам, удар по Польше — это "достаточно важный новый этап в ходе войны".

"По причине агрессивных действий России против Украины уже летят ракеты на территорию НАТО, погибают люди, проживающие в государствах НАТО", — сказал Науседа.

Он отметил, что инцидент является новым этапом эскалации войны, на который НАТО "должен реагировать адекватно как единое целое".

Литовский президент считает, что видна причинно-следственная связь между взрывами в Польше и российскими атаками в Украине.

Науседа пообещал, что Литва будет участвовать в дискуссии о дислокации систем ПВО как на границе Польши с Украиной, так и учитывая весь восточный фланг НАТО.

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Дмитро Гриниченко

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