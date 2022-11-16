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Науседа: Удар по Польше — это новый этап эскалации войны, нужна ПВО на границе с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 13:19
Науседа: Удар по Польше — это новый этап эскалации войны, нужна ПВО на границе с Украиной - Фото
Гитанас Науседа (Фото: EPA)

Президент Литвы Гитанас Науседа будет настаивать на дополнительном размещении систем противовоздушной обороны на границе с Украиной после ракетного удара по Польше 15 ноября. Об этом он заявил после межведомственного совещания по ситуации с безопасностью в регионе, цитирует его Delfi.

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По его словам, удар по Польше — это "достаточно важный новый этап в ходе войны".

"По причине агрессивных действий России против Украины уже летят ракеты на территорию НАТО, погибают люди, проживающие в государствах НАТО", — сказал Науседа.

Он отметил, что инцидент является новым этапом эскалации войны, на который НАТО "должен реагировать адекватно как единое целое". 

Литовский президент считает, что видна причинно-следственная связь между взрывами в Польше и российскими атаками в Украине. 

Науседа пообещал, что Литва будет участвовать в дискуссии о дислокации систем ПВО как на границе Польши с Украиной, так и учитывая весь восточный фланг НАТО.

Читайте также: Польша активирует 4-ю статью договора НАТО. Последний раз такое было 24 февраля — Spiegel

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война польша пво литва Гитанас Науседа
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