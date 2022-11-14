В Украину пришли бронетранспортеры M113 от Литвы – фото

Литва передала Украине дополнительные бронетранспортеры М113. Об этом сообщил в Twitter литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

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По его словам, в Украину прибыли еще 12 единиц M113. К ним поставлены десять 120-мм минометов, две системы управления огнем и боеприпасы.

"Литва выполняет свои обязательства, и теперь в Украину отправлено 62 М113 различного назначения", – подытожил Анушаускас.

2 ноября Минобороны Литвы призвало дать Украине больше систем ПВО из-за угрозы ударов иранскими ракетами.

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Марко Сировой

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