МИД Литвы: РФ — экзистенциальная угроза, агрессия может затронуть всю центральную Европу
Заместитель министра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене заявила, что потенциальная агрессия России угрожает всей центральной Европе. Об этом она сказала во время выступления на Украинском центральноевропейском форуме, передает Европейская правда.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По ее словам, Запад долгое время отказывался воспринимать Россию такой, какой она является на самом деле, а Литва была права, когда предупреждала союзников о том, что РФ — это "экзистенциальная угроза".
"Российская агрессия не ограничивается Украиной. Так же как и ранее государства Запада должны, но не смогли услышать объяснения о том, что Россия может напасть на соседей, например Украину, – сейчас они должны осознать, что агрессия России потенциально распространяется на всю центральную Европу. Россия не воспринимает независимость центральноевропейских государств", — сказала дипломат.
Она отметила, что политика России не ограничивается стремлениями диктатора Владимира Путина, так как агрессия Москвы обусловлена общим мышлением российского населения.
- Беларусь в полном объеме участвует в войне России против Украины и должна нести ответственность наравне с РФ, заявил ранее президент Литвы Гитанас Науседа.
- Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что к дезинформации России о "грязной бомбе" следует относиться "очень серьезно" и быть готовыми к возможной эскалации войны РФ против Украины.
- Недавно Литва отремонтировала для Украины поврежденные во время войны самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые передала Германия.
Читайте также: Премьер Литвы: Спасение россиян от мобилизации — это не наша обязанность, у них было время
Комментарии