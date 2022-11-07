МИД Литвы: РФ — экзистенциальная угроза, агрессия может затронуть всю центральную Европу

Заместитель министра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене заявила, что потенциальная агрессия России угрожает всей центральной Европе. Об этом она сказала во время выступления на Украинском центральноевропейском форуме, передает Европейская правда.

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По ее словам, Запад долгое время отказывался воспринимать Россию такой, какой она является на самом деле, а Литва была права, когда предупреждала союзников о том, что РФ — это "экзистенциальная угроза".

"Российская агрессия не ограничивается Украиной. Так же как и ранее государства Запада должны, но не смогли услышать объяснения о том, что Россия может напасть на соседей, например Украину, – сейчас они должны осознать, что агрессия России потенциально распространяется на всю центральную Европу. Россия не воспринимает независимость центральноевропейских государств", — сказала дипломат.

Она отметила, что политика России не ограничивается стремлениями диктатора Владимира Путина, так как агрессия Москвы обусловлена общим мышлением российского населения.

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Дмитро Гриниченко

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