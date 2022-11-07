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МИД Литвы: РФ — экзистенциальная угроза, агрессия может затронуть всю центральную Европу

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 13:14
МИД Литвы: РФ — экзистенциальная угроза, агрессия может затронуть всю центральную Европу - Фото
Йовита Нелюпшене (Фото: Domantas Pipas/DELFI)

Заместитель министра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене заявила, что потенциальная агрессия России угрожает всей центральной Европе. Об этом она сказала во время выступления на Украинском центральноевропейском форуме, передает Европейская правда.

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По ее словам, Запад долгое время отказывался воспринимать Россию такой, какой она является на самом деле, а Литва была права, когда предупреждала союзников о том, что РФ — это "экзистенциальная угроза". 

"Российская агрессия не ограничивается Украиной. Так же как и ранее государства Запада должны, но не смогли услышать объяснения о том, что Россия может напасть на соседей, например Украину, – сейчас они должны осознать, что агрессия России потенциально распространяется на всю центральную Европу. Россия не воспринимает независимость центральноевропейских государств", — сказала дипломат.

Она отметила, что политика России не ограничивается стремлениями диктатора Владимира Путина, так как агрессия Москвы обусловлена общим мышлением российского населения. 

Читайте также: Премьер Литвы: Спасение россиян от мобилизации — это не наша обязанность, у них было время 

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война литва
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