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Украине необходимо больше систем ПРО из-за иранских ракет – Минобороны Литвы

02.11.2022, 20:27
Украине необходимо больше систем ПРО из-за иранских ракет – Минобороны Литвы - Фото
Арвидас Анушаускас (фото: EPA)

Украине потребуется больше систем противоракетной обороны в связи с тем, что Иран согласился поставить России баллистические ракеты. Об этом написал в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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"Если Россия планирует разместить иранские ракеты у северной границы Украины, то потребность в системах противоракетной обороны во всем регионе еще больше", – написал Анушаускас.

Литовский министр также отметил необходимость введения экономических санкций против иранского режима.

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Наталія Медведєва
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война Иран литва баллистические ракеты Арвидас Анушаускас
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