Украине необходимо больше систем ПРО из-за иранских ракет – Минобороны Литвы

Украине потребуется больше систем противоракетной обороны в связи с тем, что Иран согласился поставить России баллистические ракеты. Об этом написал в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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"Если Россия планирует разместить иранские ракеты у северной границы Украины, то потребность в системах противоракетной обороны во всем регионе еще больше", – написал Анушаускас.

Литовский министр также отметил необходимость введения экономических санкций против иранского режима.

17 октября в МИД официально обвинили Иран в соучастии в агрессии против Украины за поставку России сотен дронов.

1 ноября CNN сообщило, что Иран готовится отправить РФ около 1000 баллистических ракет малой дальности класса "земля-земля" и ударных беспилотников.

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Наталія Медведєва

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