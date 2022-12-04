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Литва передала Украине снаряды калибра 155 мм

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2022, 23:51
Литва передала Украине снаряды калибра 155 мм - Фото
Фото - Twitter Arvydas Anušauskas

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что  в Украину отправлена партия артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом он написал в Twitter

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"Литва отправила 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии", – сообщил министр.

Скриншот из Twitter
Сергій Бережний
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военная помощь литва боеприпасы артснаряды 155 мм Арвидас Анушаускас
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