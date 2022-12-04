Литва передала Украине снаряды калибра 155 мм

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что в Украину отправлена партия артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом он написал в Twitter.

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"Литва отправила 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии", – сообщил министр.

25 ноября президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников к увеличению военной помощи Украине и усилению давления на Москву, в том числе санкционного.

3 декабря сообщалось, что Литва отремонтировала и передала Украине еще две самоходные гаубицы PzH 2000.

Сергій Бережний

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