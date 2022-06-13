Литва планирует купить у Франции самоходные гаубицы CAESAR

Литва собирается купить у Франции самоходные гаубицы CAESAR. Об этом сообщил литовский министр обороны Арвидас Анусаускас накануне визита в Париж на открытие выставки вооружений Eurosatory 2022, где у него были запланированы переговоры с новым министром вооруженных сил Германии Себастьеном Лекорню.

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"Мы планируем обсудить наращивание военного потенциала. Также я подпишу первый договор о намерениях по закупке 155-мм самоходных гаубиц CAESAR", — написал литовский министр в Twitter.

Количество самоходных артиллерийских установок, которые Вильнюс планирует приобрести у Франции, не уточняется.

Французская гаубица CAESAR была впервые продемонстрирована в 1994 году. На вооружении Франции до начала войны в Украине находились 76 экземпляров, из которых шесть она передала Украине. Также гаубицы CAESAR обладают вооруженными силами Саудовской Аравии, Дании, Индонезии, Таиланда, Чехии, Марокко и Бельгии.

СПРАВКА. CAESAR – французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, а также обеспечения проходов минными полями и полевыми заграждениями. Артиллерийская часть представлена 155-мм гаубицей со стволом 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы – 42 км. Быстрострельность – шесть выстрелов в минуту.

22 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине САУ Caesar.

25 мая генерал Валерий Залужный сообщил, что гаубицы Caesar уже на передовой.

30 мая в Украину приезжала новая глава МИД Франции Катрин Колонна. Тогда она сообщила, что Франция намерена передать Украине новую партию САУ.

Андрей Водяный

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