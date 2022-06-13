UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Литва планирует купить у Франции самоходные гаубицы CAESAR

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 17:43
Литва планирует купить у Франции самоходные гаубицы CAESAR - Фото
Фото: United States Army

Литва собирается купить у Франции самоходные гаубицы CAESAR. Об этом сообщил литовский министр обороны Арвидас Анусаускас накануне визита в Париж на открытие выставки вооружений Eurosatory 2022, где у него были запланированы переговоры с новым министром вооруженных сил Германии Себастьеном Лекорню.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы планируем обсудить наращивание военного потенциала. Также я подпишу первый договор о намерениях по закупке 155-мм самоходных гаубиц CAESAR", — написал литовский министр в Twitter.

Количество самоходных артиллерийских установок, которые Вильнюс планирует приобрести у Франции, не уточняется.

Французская гаубица CAESAR была впервые продемонстрирована в 1994 году. На вооружении Франции до начала войны в Украине находились 76 экземпляров, из которых шесть она передала Украине. Также гаубицы CAESAR обладают вооруженными силами Саудовской Аравии, Дании, Индонезии, Таиланда, Чехии, Марокко и Бельгии.

СПРАВКА. CAESAR – французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, а также обеспечения проходов минными полями и полевыми заграждениями. Артиллерийская часть представлена 155-мм гаубицей со стволом 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы – 42 км. Быстрострельность – шесть выстрелов в минуту.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оружие франция литва CAESAR
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 