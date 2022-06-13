Литва планирует купить у Франции самоходные гаубицы CAESAR
Литва собирается купить у Франции самоходные гаубицы CAESAR. Об этом сообщил литовский министр обороны Арвидас Анусаускас накануне визита в Париж на открытие выставки вооружений Eurosatory 2022, где у него были запланированы переговоры с новым министром вооруженных сил Германии Себастьеном Лекорню.
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"Мы планируем обсудить наращивание военного потенциала. Также я подпишу первый договор о намерениях по закупке 155-мм самоходных гаубиц CAESAR", — написал литовский министр в Twitter.
Количество самоходных артиллерийских установок, которые Вильнюс планирует приобрести у Франции, не уточняется.
Французская гаубица CAESAR была впервые продемонстрирована в 1994 году. На вооружении Франции до начала войны в Украине находились 76 экземпляров, из которых шесть она передала Украине. Также гаубицы CAESAR обладают вооруженными силами Саудовской Аравии, Дании, Индонезии, Таиланда, Чехии, Марокко и Бельгии.
- 22 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине САУ Caesar.
- 25 мая генерал Валерий Залужный сообщил, что гаубицы Caesar уже на передовой.
- 30 мая в Украину приезжала новая глава МИД Франции Катрин Колонна. Тогда она сообщила, что Франция намерена передать Украине новую партию САУ.
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