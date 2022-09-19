Литва рассматривает запрет въезда для беларусов. Запрет для россиян уже вступил в силу

С 19 сентября страны Балтии и Польша прекратили пускать россиян с туристическими шенгенскими визами, и сейчас в Литве такое решение рассматривается и для граждан Беларуси. Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает Kauno diena.

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"Этот вопрос находится на рассмотрении, идут обсуждения и, видимо, какое-то решение будет принято в тот или иной момент. Я очень четко вижу, что беларуский режим тоже участвует в боевых действиях, проводя гибридную атаку с нелегальными мигрантами против Литвы. Я думаю, что есть очень и очень серьезные аргументы для включения и Беларуси", – сказала глава МВД Литвы во время посещения литовско-беларуской границы.

По ее словам, цель состоит в том, чтобы договориться "на региональном и даже европейском уровне".

"Вот моя личная позиция, она принципиальная, но, как вы понимаете, необходимо найти региональный консенсус, а затем принять эти меры, чтобы они были эффективными и действенными", – сказала Билотайте.

Как передает Delfi, комментируя введенный с сегодняшнего дня ужесточенный контроль за въездом россиян, глава МВД Литвы отметила, что в страну будут впускать только тех, кто отвечает ряду критериев. Это лица, приезжающие по гуманитарным причинам, борцы с кремлевским режимом, диссиденты, проезжающие транзитом, лица, осуществляющие международные перевозки, лица, у которых есть визы с длительным сроком действия или вид на жительство. Во всех остальных случаях пограничники будут принимать решения о пропуске индивидуально.

"Как известно, идет жестокая война, ее организовала Россия против Украины. Мы видим, что Россия как государство непрогнозируемая, агрессивная, 3/4 ее граждан поддерживают такие действия своей страны. Неприемлемо, чтобы поддерживающие войну россияне свободно путешествовали по миру, Литве, ЕС", – сказала глава МВД Литвы.

31 августа главы МИД ЕС приостановили действие соглашения об упрощении визового режима от 2007 года. Полного запрета на выдачу туристических виз россиянам в ЕС не ввели. Страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию.

6 сентября Еврокомиссия поддержала предложение приостановить действие соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией.

19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами.

Оксана Житнюк

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