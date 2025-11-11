Ливан освободил сына Каддафи после почти 10 лет заключения

Ганнибала Каддафи удерживали в связи с исчезновением имама Мусы ас-Садра в 1978 году

Ганнибал Каддафи (Фото: EPA/МОХАМЕД МЕССАРА)

Ганнибала Каддафи, младшего сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи, освободили в понедельник, 10 ноября, после почти 10 лет заключения в Ливане без суда. Об этом сообщает Reuters.

Каддафи удерживали в связи с исчезновением ливанского шиитского священнослужителя, имама Мусы ас-Садра, который исчез во время поездки в Ливию в 1978 году. Каддафи-младшему на тот момент было всего два года. Правозащитные организации осуждали его задержание, называя обвинения "ложными".

В октябре 2025-го судебные власти Ливана приняли решение об освобождении под залог. По данным судебного источника, сумму сначала установили в $11 млн, но впоследствии уменьшили до $900 000. Решение также отменило запрет на въезд. Каддафи освободили после внесения залога.

Правительство национального единства Ливии (GNU) поблагодарило власти Ливана за сотрудничество. В заявлении GNU выразил надежду на восстановление дипломатических отношений между странами, которые десятилетиями были испорчены из-за исчезновения имама.