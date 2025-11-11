Ліван звільнив сина Каддафі після майже 10 років ув'язнення

Ганнібала Каддафі утримували у зв'язку зі зникненням імама Муси ас-Садра у 1978 році

Ганнібал Каддафі (Фото: EPA/МОХАМЕД МЕССАРА)

Ганнібала Каддафі, молодшого сина покійного лівійського лідера Муаммара Каддафі, звільнили у понеділок, 10 листопада, після майже 10 років ув'язнення в Лівані без суду. Про це повідомляє Reuters.

Каддафі утримували у зв'язку зі зникненням ліванського шиїтського священнослужителя, імама Муси ас-Садра, який зник під час поїздки до Лівії в 1978 році. Каддафі-молодшому на той момент було лише два роки. Правозахисні організації засуджували його затримання, називаючи звинувачення "хибними".

У жовтні 2025-го судова влада Лівану ухвалила рішення про звільнення під заставу. За даними судового джерела, суму спочатку встановили у $11 млн, але згодом зменшили до $900 000. Рішення також скасувало заборону на в'їзд. Каддафі звільнили після внесення застави.

Уряд національної єдності Лівії (GNU) подякував владі Лівану за співпрацю. У заяві GNU висловив надію на відновлення дипломатичних відносин між країнами, які десятиліттями були зіпсовані через зникнення імама.