Лиз Трасс не собирается откладывать визит в Киев из-за ракетных обстрелов
11.10.2022, 19:23
Лиз Трасс (Фото - EPA)
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не намерена откладывать визит в Украину из-за российских ракетных обстрелов. Заявление пресс-представителя резиденции премьера цитирует The Guardian.
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На вопрос о том, как угроза продолжения российских ракетных ударов по Киеву может повлиять на возможный визит Трасс, представитель офиса премьера ответил, что "премьер-министр твердо намерена посетить Украину как можно скорее".
"Я не могу рассуждать о мерах безопасности при таких поездках и строить предположения о датах", – сказал он.
- 6 октября Трасс написала в The Times, что европейские страны должны отказаться от поставок энергоресурсов из России.
- 10 октября в разговоре с Трасс президент Владимир Зеленский сказал, что Украина рассчитывает на лидерство Великобритании в прикрытии украинского неба.
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