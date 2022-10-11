Лиз Трасс не собирается откладывать визит в Киев из-за ракетных обстрелов

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не намерена откладывать визит в Украину из-за российских ракетных обстрелов. Заявление пресс-представителя резиденции премьера цитирует The Guardian.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На вопрос о том, как угроза продолжения российских ракетных ударов по Киеву может повлиять на возможный визит Трасс, представитель офиса премьера ответил, что "премьер-министр твердо намерена посетить Украину как можно скорее".

"Я не могу рассуждать о мерах безопасности при таких поездках и строить предположения о датах", – сказал он.

6 октября Трасс написала в The Times, что европейские страны должны отказаться от поставок энергоресурсов из России.

10 октября в разговоре с Трасс президент Владимир Зеленский сказал, что Украина рассчитывает на лидерство Великобритании в прикрытии украинского неба.

Читайте также: Трасс стала премьером Британии. Вот ее знаменитая речь об Украине, Путине и геополитике

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.