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Лиз Трасс не собирается откладывать визит в Киев из-за ракетных обстрелов

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 19:23
Лиз Трасс не собирается откладывать визит в Киев из-за ракетных обстрелов - Фото
Лиз Трасс (Фото - EPA)

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не намерена откладывать визит в Украину из-за российских ракетных обстрелов. Заявление пресс-представителя резиденции премьера цитирует The Guardian.  

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На вопрос о том, как угроза продолжения российских ракетных ударов по Киеву может повлиять на возможный визит Трасс, представитель офиса премьера ответил, что "премьер-министр твердо намерена посетить Украину как можно скорее".

"Я не могу рассуждать о мерах безопасности при таких поездках и строить предположения о датах", – сказал он.

Читайте также: Трасс стала премьером Британии. Вот ее знаменитая речь об Украине, Путине и геополитике

Сергій Бережний
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Великобритания визит в киев Лиз Трасс
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