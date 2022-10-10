Зеленский поговорил с Трасс: Рассчитываем на лидерство Британии в прикрытии нашего неба
10.10.2022, 17:39
Фото: ОП
Украина рассчитывает на лидерство Великобритании в укреплении поддержки в прикрытии украинского неба. Об этом в разговоре с премьер-министром этой страны Лиз Трасс сказал президент Владимир Зеленский, сообщается в его Telegram.
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"Пообщался с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании по укреплению международной политической и оборонной поддержки Украины, в частности по прикрытию нашего неба", – написал Зеленский.
Также он обсудил с Трасс "дальнейшие решительные действия по усилению давления на Россию".
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