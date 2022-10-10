Зеленский поговорил с Трасс: Рассчитываем на лидерство Британии в прикрытии нашего неба

Украина рассчитывает на лидерство Великобритании в укреплении поддержки в прикрытии украинского неба. Об этом в разговоре с премьер-министром этой страны Лиз Трасс сказал президент Владимир Зеленский, сообщается в его Telegram.

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"Пообщался с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании по укреплению международной политической и оборонной поддержки Украины, в частности по прикрытию нашего неба", – написал Зеленский.

Также он обсудил с Трасс "дальнейшие решительные действия по усилению давления на Россию".

10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракеты, 24 дрона, из них 13 – иранские Shahed-136, погибли 11 человек, 64 травмированы.

В Киеве от ракетных ударов погибли пять человек, 51 – пострадал. Из них 42 госпитализированы в медучреждения города.

Украинцев просят ограничить использование электроэнергии с 17:00 до 23:00. Это поможет преодолеть нагрузку электросетей.

Боррель заявил, что дополнительная военная поддержка Украины для противостояния стране-агрессору России уже "в пути".

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Вадим Ребрина

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