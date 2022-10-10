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Зеленский поговорил с Трасс: Рассчитываем на лидерство Британии в прикрытии нашего неба

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 17:39
Зеленский поговорил с Трасс: Рассчитываем на лидерство Британии в прикрытии нашего неба - Фото
Фото: ОП

Украина рассчитывает на лидерство Великобритании в укреплении поддержки в прикрытии украинского неба. Об этом в разговоре с премьер-министром этой страны Лиз Трасс сказал президент Владимир Зеленский, сообщается в его Telegram.

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"Пообщался с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании по укреплению международной политической и оборонной поддержки Украины, в частности по прикрытию нашего неба", – написал Зеленский.

Также он обсудил с Трасс "дальнейшие решительные действия по усилению давления на Россию".

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  • В Киеве от ракетных ударов погибли пять человек, 51 – пострадал. Из них 42 госпитализированы в медучреждения города. 
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Вадим Ребрина
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